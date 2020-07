El Real Madrid superó al Getafe y estiró su ventaja sobre el Barcelona

Viernes, 03 de julio de 2020

Sergio Ramos, de penal, marcó el único gol del partido. El conjunto merengue le sacó 4 puntos de diferencia a su escolta con cinco jornadas por delante



El Real Madrid no jugó bien, fue superado por el Getafe, pero sin embargo se impuso en el Estadio Alfredo Di Stefano (dentro del complejo deportivo de Valdebebas), mantiene el puntaje perfecto en La Liga desde el reinicio de la actividad y ahora ostenta cuatro puntos de ventaja sobre su escolta, Barcelona.



El primer tiempo fue incómodo para le conjunto local que se encontró con un rival que no sólo le bloqueó los caminos, sino que además le generó varios problemas en defensa. Fue así que en los primer minutos el visitante tuvo varias oportunidades de gol y dominó el ritmo del partido.



Thibaut Courtois fue clave en los primeros 15 minutos. Un centro desde la derecha encontró a Maksimovic en la puerta del área, quien peinó el balón que luego se lo llevó por delante Mathias Olivera y fue despejado por el arquero contra un palo. Instantes más tarde, el belga volvió a exigirse ante un disparo desde la izquierda de Jaime Mata, que controló sin demasiados problemas.





La primera acción clara para el Real Madrid fue a los 22 minutos. Mendy pasó al ataque, tiró una pared con Luka Modric, llegó hasta le fondo y lanzó buscapié al medio del área que encontró a Vinícus Júnior. El brasileño se arrojó al suelo, punteó el balón y el arquero David Soria se lució contra un palo para evitar el tanto.



Después de la media hora de partido y de que Raphael Varane se marche lesionado, el cuadro blanco tuvo otra posibilidad de ponerse en ventaja. Todo nació en un contragolpe encabezado por Modric, quien abrió para Sergio Ramos, que mandó un centro al segundo palo en búsqueda de Isco. El punta apareció libre y disparó de volea, pero nuevamente Soria, a puro reflejo, mandó el balón al tiro de esquina.



En el complemento la tónica del partido no se modificó e incluso el Getafe se animó a más. Con un juego de presión alta y salidas rápidas sin transición forzó errores de Karim Benzema, Mendy, Isco y Eder Militao, principales víctimas del juego del cuadro visitante.



Sin embargo, al equipo que marcha sexto en la tabla le costó traducir ese esfuerzo en situaciones claras, debido al apuro a la hora de tomar decisiones pensando en elaborar jugadas.



Para buscar una reacción, Zidane mandó a la cancha a Asensio y Rodrygo en lugar de Vinícius, tan activo como irresoluto, e Isco, de floja performance. Sin embargo esto no sirvió demasiado porque el Getafe ya había crecido en confianza y parecía que del Alfredo Di Stefano se llevaría al menos un punto.



Pero a los 77 minutos llegó el único error en defensa del elenco visitante cuando Carvajal emprendió una corrida por derecha hasta el fondo del área y enganchó. Olivera, que había hecho hasta allí un gran partido, pecó de inocente y, tal vez producto del cansancio, derribó al lateral español y cometió un penal infantil que le abrió el camino al equipo blanco. Sergio Ramos se hizo cargo de la ejecución y con un remate fuerte y abierto destejó el 1 a 0.



El gol fue un golpe anímico para el Getafe que se desordenó y durante los útlimos minutos fue más entusiasmo que ideas por lo que terminó quedándose sin nada, mientras que el Real Madrid cosechó tres puntos vitales que lo dejaron como líder indiscutido de la Liga.



Con cinco jornadas por delante, el desenlace parece estar definido ya que los merengues llevan cuatro puntos de ventaja. El domingo, los de Zidane visitarán al Athletic de Bilbao, mientras que el Barcelona buscará lo propio frente al Villarreal.



ESTADIO: Alfredo Di Stefano