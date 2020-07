Banega jugará hasta el final de la temporada antes de dejar Sevilla Viernes, 03 de julio de 2020 El argentino Ever Banega jugará para el Sevilla lo que resta de Liga española y los octavos de final de la Europa League ante Roma, de Italia, en agosto próximo, pese a que ya se comprometió con Al Shabab de Arabia Saudita para los próximos tres años, según lo acordó hoy.



El rosarino, de 32 años, finalizó su contrato el último 30 de junio y quedaron establecidos todos los aspectos legales que motivaron la nueva situación en el fútbol por la pandemia de coronavirus, señaló Mundo Deportivo.



Al Shabab, que tiene como entrenador al español Luis García Plaza, anunció el pasado 25 de enero el acuerdo con el ex jugador de Boca Juniors y Newell's Old Boys por tres temporadas y un sueldo que llega a los 10 millones de euros anuales.



El Sevilla aún no ha anunciado oficialmente el acuerdo para que Banega termine la temporada en España, pero las negociaciones culminaron anoche e incluso el jugador entrenó a las órdenes del DT Lopetegui.



La Liga árabe, que quedó suspendida por la pandemia, se reanudará en agosto, pero ni Banega ni ningún nuevo jugador para la próxima campaña, que se iniciará en octubre, puede ser anotado todavía