La Justicia archivó la causa de la muerte de Octavio Ortmann Jueves, 02 de julio de 2020 El fiscal Gustavo Robineau y la jueza Josefina González Cabañas decidieron poner fin a la investigación al no hallar delito. El chico de 16 años murió al caer al vacío desde el cuarto piso de un edificio. Sus padres iniciarían acciones civiles.





La jueza de Instrucción, Josefina González Cabañas, en igualdad de criterios con el fiscal Gustavo Robineau, decidió poner fin a la investigación y archivar la causa por la muerte del joven basquetbolista Octavio Ortmann, de 16 años, ocurrida en noviembre del año pasado.

La resolución fue dada a conocer ayer y se notificó a los padres del menor, como así también a los propietarios del departamento donde sucedió el fatal hecho que conmocionó a Corrientes.



“Se ordenó el archivo de conformidad con lo preceptuado por el artículo 204 del Código Procesal Penal, por no encuadrar el hecho investigado en una figura penal”, destaca la mencionada resolución.



En diciembre del año pasado los padres de Octavio dieron a conocer a través de sus abogados que tomaron la decisión de hacer responsables a los padres del menor que vivía en el departamento.



En la oportunidad aclararon que iban a esperar que se cerrara la causa penal. Entendieron que no podían abrir un campo de responsabilidades para todos sin tener algo concreto.



Es por eso que se cree que en las próximas horas podría haber novedades con respecto a la acción civil, ya que solo aguardaban el momento oportuno.



Cabe recordar que el triste episodio se produjo el domingo 3 de noviembre. Octavio murió al caer del balcón del cuarto piso de un edificio ubicado por calle Moreno 1767, entre Jujuy y España de la ciudad de Corrientes. El joven era basquetbolista del club San Martín. Además, integraba la selección U17 de Corrientes.



La autopsia determinó que Ortmann tenía alcohol en sangre y que las lesiones fueron por la caída. Se descartó así la hipótesis de una supuesta pelea, motivo por el cual un menor de edad había sufrido acusaciones en redes sociales horas después del trágico hecho.



“El joven no tenía drogas ni ninguna otra sustancia, más que el alcohol en sangre que era 0,96. que es el primer nivel o estadio; entre 0,3 y 1,2 el alcohol causa euforia”, precisó la jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, quien aclaró que “no estaba alcoholizado como para perder el conocimiento”.



“La causa de la muerte es un traumatismo de cráneo y un golpe en el sector hepático grave inducidos por caer desde la altura”, precisó durante la investigación.