La cláusula especial de Scocco en el contrato que firmó con Newell’s

Jueves, 02 de julio de 2020

Nacho ya fue presentado oficialmente en la Lepra, donde sueña con volver a tocar el cielo con las manos





Fueron semanas, meses de espera e incertidumbre, pero en Newell’s ya se dieron el gusto de recibir con bombos y platillos a Ignacio Scocco, que finalizó ayer su vínculo formal con River y pasó a formar parte del plantel comandado por Frank Darío Kudelka.



Desde anoche, a través de las redes oficiales, la Lepra hizo referencia a su tercer regreso al Parque Independencia y la cuarta etapa que iniciará como futbolista profesional. La idea es que sea la última: firmó para retirarse con la 32 rojinegra.



“Gracias, muy feliz de volver a casa”, agradeció el delantero de 35 años en su cuenta de Twitter por un video de presentación. Y declaró: “En mi familia me inculcaron ser agradecido y yo a Newell’s le debo todo. Es realmente emocionante el cariño que siento del hincha hacia mí y bueno, palabras de agradecimiento y decirles que voy a dar el 100% para conseguir los objetivos personales y del club”.





Y desde la entidad rosarina brindaron algunos detalles del contrato, firmado hasta fines de 2021 (con opción a un año más de extensión). “El bicampeón leproso regresa al club que lo vio nacer por tercera vez, para su cuarta etapa en el Parque. Nos complacemos en informar que Ignacio Scocco es oficialmente nuevo jugador del Club Atlético Newell’s Old Boys. El bicampeón firmó el contrato que lo unirá a la institución por el plazo de 18 meses y con opción a extenderlo un año más, formalizando así su deseo y el de todos de que vuelva al Parque Independencia. Un nuevo capítulo en la historia del goleador con la camiseta rojinegra. Aquella historia de amor por los colores que tuvo sus comienzos hace dos décadas, cuando Nacho llegó a las divisiones inferiores de nuestro club, y que no tendrá final, pero sí la oportunidad de seguir escribiendo nuevas páginas. ¡Bienvenido a casa ídolo!”.



Según pudo averiguar Infobae, Nacho tendrá un salario considerado bajo o promedio dentro del plantel, muy lejano al que percibía en River, pero fijó cláusulas por objetivos cumplidos. Es decir que el 32 perseguirá metas personales (una de ellas, cantidad de goles) pero fundamentalmente grupales, vinculadas a las metas deportivas del equipo de Kudelka.



El hecho de que se hayan suprimido los descensos, lucha que Newell’s libró en la última temporada, hace pensar que los premios que planteó Scocco son por clasificación a las copas, títulos locales (Superliga o Copa Argentina) e internacional (la Lepra disputará la Copa Sudamericana el año próximo). Ya ganó el Apertura 2004 y el Final 2013... Ahora va por otra estrella.