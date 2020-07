Los feriados y días no laborables del mes de julio Jueves, 02 de julio de 2020 El jueves 9 de julio se conmemora la declaración de la independencia de la Argentina. El calendario de los próximos feriados, fijos y movibles, del país



Luego de las conmemoraciones por el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y del General Manuel Belgrano, el 17 y 20 de junio respectivamente, la próxima fecha patria que se avecina es la del 9 de julio, día en que se celebrarán los 204 años de la declaración de la independencia de la Argentina.



El 9 de julio, fecha bisagra de la historia nacional, se adopta como un feriado inamovible. Este año caerá un día jueves. Y según estableció el Decreto 717/2019 firmado el año pasado, se anexó al viernes siguiente para conformar un fin de semana extra largo con fines turísticos. Así, el Día de la Independencia se conmemorará el jueves 9 feriado y sumará al viernes 10 como feriado “puente”.



Lógicamente, no habrá actividad turística normal. La pandemia de coronavirus limitó las posibilidades de aprovechar los días de descanso para realizar escapadas hacia distintos destinos del país, que atraviesa diferentes fases de aislamiento social en la lucha contra la COVID-19.



Por caso, al menos hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) todavía se estará en la fase 1 de cuarentena, lo cual implica que solo pueden circular los trabajadores esenciales, entre otras restricciones.





Las medidas de restricción son menores en otras partes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, donde se registra una cantidad mucho más baja de casos positivos. Es por ello que algunas provincias ya habilitaron el turismo interno. Tal es el caso de San Juan, Salta, Mendoza, San Luis, Catamarca (única provincia en la que no se registraron casos de coronavirus) y Tierra del Fuego, que pusieron en marcha protocolos específicos para el sector.





El calendario de este año contempló 19 feriados nacionales y ocho fines de semana largos. Eso sin contar los días no laborables, como el Jueves Santo de Semana Santa. Incluso en el mes de julio habrá un día no laborable, el viernes 31, en este caso sólo para los habitantes que profesen la religión islámica por la conmemoración del Día del Sacrificio, dispuesto por el articulo 3 de la Ley 27.399.



Concluido el mes de julio, al 2020 le quedarán, en su calendario, cinco feriados inamovibles más: el paso a la inmortalidad del General José de San Martín del 17 de agosto, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del 12 de octubre, el Día de la Soberanía Nacional del 18 de noviembre, el Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre y la Navidad del 25 de diciembre.



Para el próximo fin de semana largo habrá que esperar varios meses, ya que será en el último mes del año: el lunes 7 de diciembre será feriado puente para unir el feriado del Día de la Virgen con el sábado y el domingo previos.