Nombraron a Vilas capitán honorario de Copa Davis

Miércoles, 01 de julio de 2020

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) reconoció ayer a Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, con dos nombramientos de por vida: capitán honorario de Copa Davis y embajador mundial del tenis argentino.





Vilas se encuentra en Montecarlo sin posibilidades de viajar a la Argentina y, frente a la incertidumbre por la pandemia de coronavirus, la Asociación decidió hacer público este reconocimiento para iniciar el camino hacia el centenario de la AAT, que culminará el 2 de septiembre de 2021.

Vilas, de 67 años, fue campeón de cuatro torneos de Grand Slam y conquistó un total de 62 títulos ATP en su carrera.



La iniciativa de estos premios surgió hace un tiempo (de Eduardo Puppo, periodista y amigo del ex jugador) y se aprobó por Consejo Directivo en julio de 2018, aunque el anuncio se demoró porque no se pudo concretar un acto con la presencia de Vilas, quien atraviesa una enfermedad neurológica.



“Lo acepto y agradezco, no importa si llega tarde o temprano en mi vida, lo que importa es que se acuerden. Siempre traté de comportarme bien mientras representaba al país, haciendo lo mío o por la Copa Davis, una competencia que amé”, declaró “Willy” Vilas sobre su reconocimiento.



“No son las ironías del destino, para mí es más que simbólico y lo valoro por el respeto con el que me otorgan estas distinciones”, agregó el zurdo marplatense desde Montecarlo, donde reside desde 2017.



De esta forma, la AAT decidió “participar al señor Vilas y a su familia de manera simbólica a la distancia con el fin de completar los reconocimientos -en el marco del Salón de la Fama del Tenis Argentino- a la carrera del jugador más destacado de nuestra historia”.