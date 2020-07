Newell's Old Boys presentará a Ignacio Scocco por videoconferencia Miércoles, 01 de julio de 2020 Newell`s Old Boys presentará este miércoles al delantero Ignacio Scocco por videoconferencia, a raíz de que el jugador cumple el distanciamiento social en su pueblo natal, Hughes, informó este mediodía un dirigente rojinegro a Télam.



"A Scocco no lo podemos presentar en el club porque está cumpliendo la cuarentena en Hughes, así que estamos viendo para organizar la presentación por videoconferencia", anticipó un dirigente del club del Parque Independencia de Rosario.



Otro directivo comentó a esta agencia que "con Scocco está todo acordado, pero no lo presentamos antes porque él tenía contrato con River hasta hoy, con una cláusula que incluye los derechos de imagen, entonces no quisimos correr ningún riesgo y dimos todos los pasos como corresponde".



Scocco, que cumplió 35 años el 29 de mayo pasado, jugará por cuarta vez en Newell`s, el club donde hizo las divisiones inferiores, debutó en primera y cosechó el título del Torneo Clausura 2004, dirigido técnicamente por Américo Gallego, y el del Torneo Final 2013, con Gerardo Martino.