Luca Vildoza llevó a Baskonia al título de la Liga Endesa Miércoles, 01 de julio de 2020 El argentino convirtió ayer el doble decisivo del juego final de la Liga Endesa y, además, fue elegido el jugador más valioso del partido, que finalizó 69 a 67 para el equipo vasco. El otro argentino que logró el título es Patricio Garino, que no participó del último tramo del torneo a raíz de una lesión.



El base argentino Luca Vildoza fue figura en la obtención, ayer, del título de su equipo, Baskonia, sobre Barcelona por 69 a 67 en Valencia, en la final de la Liga Endesa de España.



El ex Quilmes de Mar del Plata convirtió el doble definitorio del partido en el que redondeó una planilla con 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en poco más de 27 minutos en el campo de juego.



A la vez, Vildoza recibió el premio al jugador más valioso del partido final (MVP), premio que obtuvo anteriormente el cordobés Facundo Campazzo, del Real Madrid.



Tras un primer cuarto parejo que concluyó con Baskonia al frente por un punto, el juego de Barcelona prevaleció en el segundo segmento, para ir al descanso largo con el blaugrana al frente por 39 a 33. El equipo vasco lo dio vuelta en el complemento, con un tercer cuarto que puso tablas en 51, para imponerse en el tramo decisivo con el doble del argentino.



“Cómo sufrimos para llegar acá. Nadie confió mucho en nosotros cuando en diciembre cambiamos de técnico y teníamos la mentalidad que teníamos. Con todo lo que trabajamos, lo merecíamos. Si bien hicimos sufrir a toda la gente, somos campeones”, expresó Vildoza antes de la premiación.



En cuanto al doble que le dio el triunfo y el título a su equipo, señaló: “Ni en mi sueño pensé que iba a llegar a esto, pero la vida es buena. Estoy re contento”.



“Quiero agradecerle a los chicos porque todo este torneo estuvimos confiando en que íbamos a llegar, que íbamos a ganarlo, y acá estamos, demostrando que somos un club grande. La mentalidad que pusimos en los últimos partidos fue tremenda, así que es mérito de todos. Somos 20 jugadores acá, pero tenemos una ciudad entera atrás que nos apoya”, manifestó Vildoza.



El alero nacional Patricio Garino, quien no participó de la fase final por una lesión en la rodilla derecha, también integró el plantel campeón.

Por su parte, el escolta argentino Leandro Bolmaro no integró ayer la nómina en Barcelona.



Los otros argentinos que se alzaron con el trofeo al mejor de la temporada en España fueron Walter Herrmann, Andrés Nocioni, Luis Scola y Nicolás Laprovíttola, aunque en este caso fue el de las finales.



Historial

Real Madrid continúa siendo el más ganador de la historia, con 35 estrellas, seguido de Barcelona (18), Joventut Badalona y Baskonia (4), Málaga, Valencia y Manresa (1).