La Provincia continúa con los controles de Precios Máximos

Martes, 30 de junio de 2020

El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio sigue con las tareas de fiscalización del cumplimiento del programa nacional Precios Máximos. En los últimos días recorrieron comercios en Capital y San Luis del Palmar donde evidenciaron un cumplimiento general aceptable de la normativa. Los detalles.





La Subsecretaría de Comercio de la cartera industrial del Gobierno de Corrientes -a través de la Dirección de Defensa del Consumidor- realizó controles en diferentes sucursales de cadenas locales y nacionales de la Capital como así también en supermercados de San Luis del Palmar. El resultado de esas inspecciones fue “positivo” ya que se evidenció un cumplimiento general de la normativa.



En detalle



En los supermercados de cadenas nacionales y locales ubicados en la ciudad de Corrientes se comprobó que “salvo pocas excepciones”, la mayoría mantiene los precios al 6 de marzo de este año. Las remarcaciones se encontraron en comercios, despensas y autoservicios ubicados en diferentes barrios de la ciudad.



En tanto, en San Luis del Palmar “todos los supermercados y comercios visitados evidenciaron precios superiores a los máximos permitidos”.



En este aspecto, el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar, señaló que “en los casos en que se detectan incumplimientos del régimen de Precios Máximos se labran actas de infracción y luego del proceso legal pertinente se aplican las multas correspondientes como disuasión para que los comercios no reiteren la conducta abusiva”.



Ahmar recordó que “en Capital y en algunas ciudades del interior cuentan con la colaboración de las autoridades municipales que labran actas de relevamiento (ya que en la provincia de Corrientes, los municipios no pueden imputar ni sancionar) y luego son procesadas en la Dirección de Defensa del Consumidor”.



Sobre la continuidad del programa



El programa nacional Precios Máximos vence el 30 de junio de 2020 y en este sentido están a la espera de definiciones y modificaciones que pueda establecer la Nación “por el obvio incremento de los precios que existe en los insumos a nivel de productores y los valores de venta que estos trasladan a minoristas, tal como ya plantearon todas las provincias a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, situación que perjudica al comercio minorista y consumidores del interior y que la Nación aún no ha encontrado una solución real al problema”, explicaron desde Comercio.



Ante esta situación, el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, manifestó que, hasta tanto no haya nuevas definiciones, continuarán con estos controles en Capital y el interior. Además, recordó que “los consumidores de la ciudad de Corrientes cuentan con la aplicación "Precios Correntinos" que se puede descargar de la tienda PlayStore en los móviles de Android y que permite controlar los precios de supermercados de cadenas locales y nacionales en forma online y, en caso de detectar diferencias, realizar las denuncias por esa vía.