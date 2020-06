Paulo Kablan tiene coronavirus

Martes, 30 de junio de 2020

El periodista de C5N y Telefe anunció que dio positivo al test de Covid-19. El comunicado oficial.





La lista de trabajadores de medios con coronavirus sigue sumando nombres. Paulo Kablan, periodista de C5N y Telefe, anunció a través de sus redes que dio positivo al coronavirus. Es asintomático y se encuentra aislado.



"Les cuento que el test por Covid-19 me dio positivo. Nunca tuve síntomas de ningún tipo. Tanto en Telefe como en C5N, los dos canales en los que trabajo, me acompañaron e hicieron todo lo correcto para cuidarme y cuidar a los otros, lo que agradezco mucho", escribió Kablan en su cuenta de Twitter junto al hastagh "Quedate en casa", instando a todos a cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que continúa rigiendo en el país.



En C5N, en tanto, difundió un comunicado a través del cual informaron que activaron el protocolo establecido luego de que Kablan diera positivo de Covid-19 en un hisopado que se realizó por intermedio de Telefe, el pasado jueves 25 de junio.



"En tan sentido les informamos que ya se realizaron las tareas de desinfección general del edificio y aislaremos de forma preventiva a todos aquellos que hayan compartido la jornada laboral", explicaron. A su vez, aclararon que el periodista de policiales estuvo por última vez en las instalaciones el 23 de junio. "Como parte del protocolo nos brindó en carácter de declaración jurada la información correspondiente de con quienes estuvo compartiendo tiempo en la empresa". especificaron, además de asegurar que si bien no mantuvo contacto estrecho con nadie, se comunicarán con todos por prevención.



El comunicado de C5N por Paulo Kablan



Durante el fin de semana, la señal perteneciente al Grupo Indalo confirmó su primer caso positivo luego de que Fernanda Arena, conductora de Chicas Pochocleras se realizara el test. Desde que tuvo el resultado del mismo, la periodista se encuentra aislada en un hotel porteño.