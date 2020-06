Sergio Hernández prefiere un torneo con menos clubes Martes, 30 de junio de 2020 El entrenador de la selección nacional sostiene que la principal competencia del país debería contar con 16 equipos. “Lo de ir a 20 participantes no fue una buena medida”, sentenció aunque reconoció la buena voluntad de los dirigentes que trabajan para mejorar.



El básquetbol argentino está en pleno proceso de cambio, acentuado por la pandemia del covid-19. La Confederación Argentina avanza con un revolucionario cambio de Estatuto, mientras que la Asociación de Clubes analiza variantes para la próxima temporada.



El actual entrenador de la Selección Argentina, Sergio Hernández, dio a conocer su opinión respecto a cómo debería ser la Liga Nacional.

“Todos saben lo que opino, no da para más de 16 equipos, nunca lo dio. Entiendo que alguna vez, cierta dirigencia haya visto la necesidad de ir a 20 equipos, que yo no veo, no hablo de mala voluntad, todos trabajan para que sea mejor. Indudablemente lo de ir a 20 equipos no fue una medida acertada y hoy sufrimos las consecuencias”, sentenció el DT bahiense.



“Muchas cosas que sufrimos en la Liga tiene que ver con eso, incluso el fixture del cual también nos quejamos. Hay cosas que se pueden copiar de otros lugares pero cada lugar tiene su manera. Lo que funcionó antes hoy no tiene por qué funcionar”, agregó.



En la continuidad de su fundamentación, sostuvo: “Acá el deporte profesional no está considerado un negocio. No podemos pretender ser la NBA. Ellos tienen otra concepción, sumados a muchas otras cosas

.

“En Argentina se juega más básquet que en cualquier lugar del mundo. Desde minibásquet al profesionalismo. Tenemos 20 equipos en la Liga, 28 en Liga Argentina y 72 en el Federal. Hay Liga de Desarrollo, Liga Nacional U19 y U17, torneos locales, desde el pueblo más chico a la ciudad más grande, torneos zonales, provinciales y argentinos de equipos y selecciones. Maxi básquet, no hay país que juegue más que acá, por eso cuando hablamos de Liga Nacional, tenemos que entender que la Elite es la élite, no es inclusiva”, aseveró en el programa Triángulo y Dos en Uno contra Uno.



Hoy está bien visto eso, y ojalá seamos inclusivos en todo. La Liga es para quien pueda jugarla, no para cualquiera. Para lo demás está todo lo otro, toda la otra estructura, que hay que defenderla, pero la punta de la pirámide tiene que ser exclusiva para que la jerarquía se reparta en menos equipos y genere un salto de calidad”.



También el experimentado entrenador dio su punto de vista sobre la Liga de Desarrollo.



“No veo mucho sentido a ese torneo, teniendo en cuenta el contexto general. Por cómo está presentada, no la creo necesaria aunque la idea está buena. Una de las razones por las cuales me opongo es porque se la hace paralela a la Liga, y saca a los jóvenes del estudio, no podemos no contemplar la educación en la juventud. La mayoría son pibes de 16, 17 años. Son los mismos que juegan las competencias U19 o U17 y los provinciales. Al tener que viajar durante 10 meses por todo el país no puede ir al colegio, por más que me digan que se puede hacer a distancia, no podés alterar el estudio de esa manera, y no está ni en la discusión ese problema”.