En videoconferencia, sentenciaron a Martínez Rojas por estafa

Martes, 30 de junio de 2020

Desde la cárcel de Marcos Paz y por videoconferencia el empresario correntino Mariano Martínez Rojas fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes en el marco de una causa por estafa en la Capital correntina en la compra de un automóvil de alta gama y otorgar cheques sin fondos. En tanto deberá pagar una suma resarcitoria de 126 mil pesos.



i

El primero en iniciar los alegatos fue el abogado querellante, doctor Javier Irazusta, quien solicitó la pena de 8 años de prisión para Martínez Rojas y la reparación económica de $800.000.



Llegado el turno del fiscal Gustavo Schmidt pidió una pena de 4 años de prisión para el imputado. En tanto el abogado defensor del acusado solicitó al Tribunal la absolución por insuficiencia probatoria.



En las audiencias anteriores Martínez Rojas manifestó ser inocente. Defendió a su familia. Dijo que todo es una mentira armada por la víctima Hugo Sotelo Bertschinger, a quien lo acusó de haberle robado los cheques en una de sus visitas. En tanto aclaró que no era su amigo. Sólo un conocido.



Precisó que el vehículo lo compró y pagó al contado y que en la operación se realizó un boleto de compra y venta que la escribana luego hizo desaparecer. En tanto precisó que los cheques estaban mal redactados por lo que no son considerados válidos.



Martínez Rojas fue hallado culpable del delito de “estafa una vez reiterada en concurso real”, prevista y penada en el art. 172 y 55 Código Penal en calidad de autor material del mismo Art. 45, primer supuesto, Código Penal.



El tribunal de juicio estuvo integrado por los jueces Román Esquivel, Ana Vera y Cristina Sánchez, en tanto que el fiscal fue Gustavo Schmidt y el patrocinio de los imputados estuvo a cargo de la defensoría oficial. Por su parte, en la querella se desempeñó el abogado Javier Irazusta.



Cabe recordar que al imputado se lo acusó de haber entregado alrededor de 100 cheques por cifras millonarias que fueron rechazados por falta de fondos. Todos fueron emitidos por la empresa Grupo Norte SRL, con domicilio en calle Pellegrini en Capital. De esa sociedad también formaba parte el hermano de Martínez Rojas, pero después se supo que era discapacitado y no tenía las condiciones mentales para integrar una sociedad comercial.



Es la primera causa en la que Martínez Rojas fue juzgado y con prisión preventiva. En enero de 2018 fue capturado en Miami en el marco de la causa de los contenedores, por el cual permanece preso en la cárcel de Marcos Paz.