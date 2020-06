Una alternativa local para los restaurantes que buscan adaptarse a la nueva normalidad

Lunes, 29 de junio de 2020

Se trata de la plataforma Rankea, un desarrollo correntino que facilita el contacto entre las empresas y sus clientes mediante una app y un innovador sistema de menú digital.





La nueva normalidad impuesta por la pandemia Covid-19 implica cambios de hábitos, costumbres y modos de hacer las cosas.



En la búsqueda de soluciones para adaptarse surgen



varias ideas y algunas alternativas ya en marcha cobran fuerza, como es el caso



de Rankea, un emprendimiento de base tecnológica que ofrece -por un lado- un



catálogo web de locales y sus ofertas -y por el otro- un innovador sistema de



menú inteligente mediante QR con el teléfono celular.



Leandro García, el emprendedor detrás de Rankea, contó que desde que



comenzó la emergencia sanitaria se triplicaron sus usuarios regulares y



ampliaron su base de locales afiliados, y reconoció que -en parte- fue posible



con el apoyo de la campaña llevada adelante junto a Hecho en Corrientes, marca



de la que forman parte.



“Muchos mostraban solamente lo que es delivery, y con esto de la



pandemia ofrecimos un acceso gratuito para ayudar a los locales a no perder sus



ventas. Se sumaron rubros como peluquerías, artículos para el hogar, farmacia,



y cada vez se suman más”, destacó.



La primera versión de la web rankea.com.ar se presentó en mayo del año pasado en Yacatec, el pabellón de



tecnología de la primera Expo Hecho en Corrientes que se realizó en Pasaje



Edison y Costanera.



“En un principio la idea del emprendimiento era otra, era un servicio



para que los consumidores puedan opinar sobre los locales gastronómicos. Eso



pasó a otro plano y el servicio se convirtió en un marketplace para ayudar al



usuario a encontrar lo que más le guste, ver promociones de varios lugares de



una manera sencilla y original”, explicó Leandro.



A diferencia de servicios centrados en el delivery, en Rankea los



locales no deben pagar comisiones por cada venta, sino una suscripción mensual



fija. “En nuestro modelo de negocio pueden tener ventas ilimitadas sin que les



varíe el costo. Muchos locales hacen promociones y a veces no están bien



visibilizadas, y la idea es ayudar al usuario a encontrar lo que busca”,



resaltó.



En febrero la plataforma sumó un nuevo servicio para los restaurantes



llamado Mi Menú, que funciona mediante código QR con el teléfono celular. “Por



esto de la pandemia muchos comercios se sumaron porque se evita el contacto y



es una modernización, optimiza el menú. A los turistas se les puede ofrecer en



varios idiomas”, ejemplificó.



Los locales que ya apostaron por este servicio son los restaurantes



Cristobal; Ginger; Café Amado; Animal Bar; MIA Resto Bar; Mishell; Sarhos;



Hamburgo; Boulevard; La Estación y Full24 en Capital, mientras que en Goya lo



hizo el restaurante Bräuhaus. El emprendedor adelantó que trabaja en llevar



esta función a más localidades de la provincia y la región.







Con espíritu emprendedor



Rankea forma parte del Club de Emprendedores y lleva con orgullo la



marca Hecho en Corrientes, administrada por el Ministerio de Industria, Trabajo



y Comercio. Además obtuvo un reconocimiento de interés de la Cámara de



Diputados de la provincia.



García destacó el intercambio de experiencias que le brinda formar parte



de estos ámbitos. Con el apoyo de la alianza Open Future de la Fundación



Telefónica, mediante el Club de Emprendedores, entró en contacto con



emprendedores de toda Latinoamérica. “Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo para



ver qué están haciendo en otros lugares, qué están pensando para la era pos



pandemia”, resaltó.



Leandro define su trabajo de emprendedor en “crear, vender y medir. Lo



que me ilusiona es llegar a un punto en el que el emprendimiento ande solo, que



es conocido, que la gente lo usa; obviamente que hay un montón de trabajo y de



cambios hasta llegar ahí. Esa es la visión, es lo que a mí y a cualquiera lo



mantiene en movimiento, y una vez que llegas a ese punto ya se plantea otro más



allá. Estoy muy satisfecho del lugar en donde estoy, por supuesto que me



imagino muchas lugares adónde querría estar a futuro, pero antes también ya me



había imaginado estar donde estoy ahora”, reflexionó.



“Es un



emprendimiento y con ganas de que un futuro se convierta en una empresa. Hay



que ser perseverantes, el éxito no cae del cielo, pero no hay que no abandonar



sino buscar constantemente alternativas para adaptarse a los cambios”, subrayó.