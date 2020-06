Racing acordó la continuidad de Cvitanich y Lisandro López Lunes, 29 de junio de 2020 Los hinchas de la Academia celebraron las renovaciones de sus delanteros. “Las formas no fueron las adecuadas”, dijo el ex goleador de Banfield



Racing tiene un claro objetivo para cuando regrese la actividad bajo la nueva normalidad: mantener un equipo competitivo que le permita soñar con la Copa Libertadores. Por lo tanto, la continuidad de dos de sus figuras que se convirtieron en piezas claves en los títulos de la era Coudet marca una coherencia en la proyección internacional.



Darío Cvitanich aceptó la reducción de su salario y seguirá en la Academia, aunque criticó que “las formas no fueron las adecuadas”. En su cuenta de Instagram, el delantero deseó también permanecer “más que los seis meses” que le quedan de vínculo y agradeció el cariño de los hinchas. “¡Hola a todos! Quiero comunicarles que he decidido aceptar la quita impuesta por la dirigencia para con mi contrato y seguir en el club otros 6 meses. Si bien las formas, de acuerdo a mi opinión, no fueron las adecuadas, hace 1 año y 6 meses firmé y asumí mi compromiso con la Institución y así será hasta el día que toque irme”, publicó el ex Banfield





“Ojalá sea dentro de algo más que 6 meses, pero entendiendo los días que hoy vivimos, de los cuales no estamos ajenos, y basándome en el cariño desmedido que he sentido en estos días y siempre de parte de la gente y sumado al gran grupo humano que hoy me toca compartir en el día a día en el vestuario, son motivos importantes y suficientes para tomar esta decisión”, agregó Cvitanich, quien se metió en el corazón albiceleste desde que arribó a Avellaneda.



“Esto permite sentirme muy contento de continuar fiel a mis convicciones en este club tan lindo al que me ha tocado llegar hace ya un tiempo. Sin mucho más que agradecer a toda la gente nuevamente, seguiremos por más objetivos para seguir poniendo a Racing en lo más alto”, agregó el goleador. Y concluyó: “A mis compañeros, cuerpo técnico, médicos, kinesiólogos, utileros y los que día a día están junto a nosotros, decirles que me van a tener que seguir aguantando porque me siento como de 20 años. Abrazo grande a todos”.









La continuidad de Darío se dio unas horas más tarde del anuncio que cautivó a los fanáticos con la extensión del contrato de Lisandro López, ídolo del plantel y referente de un grupo sólido que sueña con ganar la Copa Libertadores.



Por otro lado, la institución extendió el préstamo de Juan Gabriel Patiño, que seguirá hasta diciembre en Cerro Porteño de Paraguay, y cedió por una temporada al mediocampista Nicolás Oroz al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.



El experimentado defensor de 30 años debía regresar el primero de julio, pero la dirigencia llegó a un acuerdo con la entidad guaraní para que siga a préstamo hasta fin de año y pueda concluir el campeonato allí. En el caso del volante ofensivo con pasado en Chacarita, fue cedido a préstamo por una temporada, porque no estaba dentro de los planes de Sebastián Beccacece.



Otra de las novedades es que a Ricardo Noir (33), quien regresará de la cesión a Belgrano de Córdoba, Racing le ofrecerán la libertad de acción a pesar de tener el vínculo establecido por un año más.



Además, el secretario técnico, Diego Milito, junto con el entrenador y los dirigentes, deberán definir el futuro de otros 18 jugadores que regresarán de sus respectivos préstamos.



Ellos son los defensores Gonzalo Piovi, Mariano Bareiro, Héctor Villalba y Cristian Marcial; los volantes Marcelo Meli, Santiago Rosales, Ricardo Centurión, Gonzalo Córdoba, Fabricio Domínguez, Nicolás Muscio, Gustavo Iturra, Braian Álvarez, Martín Ojeda y Kevin Gutiérrez; y los delanteros Maximiliano Cuadra, Federico Vietto y Alexis Cuello.



En principio todos los citados, a partir del primero de julio, entrenarán en forma individual con los profesores del club, pero sin integrarse al trabajo del plantel actual de la Academia.