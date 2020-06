La AFA postuló a la Argentina como sede de tres torneos

Lunes, 29 de junio de 2020

La entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia hizo sus respectivas presentaciones ante la FIFA y ante la Conmebol





El crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo es una realidad. Luego del éxito del Mundial de Francia 2019, cada vez son más los países que apuestan a consolidar y ampliar los alcances de la disciplina. En ese marco, la Argentina comienza a dar sus primeros pasos en busca de posicionarse como una referencia y, en las últimas horas, la AFA propuso al país como sede para tres torneos internacionales de mujeres de gran importancia: el Mundial Sub 20 a disputarse en el 2021, La Copa Libertadores del 2021 y la Copa América del 2022.



El pasado jueves, mismo día en que se supo que Australia y Nueva Zelanda serán las sedes del próximo Mundial femenino de mayores en el 2023, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia envió una nota a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresando la voluntad de organizar el próximo Mundial Sub 20 en Argentina. El certamen estaba programado para mediados de este año en Costa Rica y Panamá, pero fue postergado hasta comienzos del 2021 por la pandemia de coronavirus. Al parecer, los países anfitriones no llegarían a cumplir a tiempo con todos los requerimientos para la organización del torneo, por lo que la AFA busca convertirse en la nueva sede.





“Atento haber tomado conocimiento de las dificultades que actualmente atraviesa la organización conjunta que la FIFA aprobara para Costa Rica y Panamá, es que Asociación del Fútbol Argentino se postula para afrontar su organización”, sostiene la nota enviada a Infantino. En ese mismo escrito se destaca que ser sede del Mundial Sub 20 “permitirá afianzar y difundir la práctica del fútbol femenino en nuestro país”.



Horas después de oficializar esta candidatura, la AFA sumó dos nuevas postulaciones a nivel continental. Este viernes, se conocieron las notas elevadas a la Conmebol para proponer a la Argentina como sede la Copa Libertadores femenina 2021 (que sucederá al certamen a disputarse en Chile a fines de este año) y de la Copa América del 2022, que será clasificatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, los Juegos Panamericanos 2023 y los Juegos Olímpicos 2024.



En el caso de la Libertadores, se trata del torneo más importante de clubes. Del mismo participan 16 equipos: los equipos campeones de cada una de las 10 federaciones, un club más del país anfitrión, las últimas campeonas y un representante adicional de cada una de las cuatro federaciones que han obtenido un campeón, hasta la edición 2019 (Brasil, Paraguay, Chile o Colombia)



“La AFA manifiesta su intención de ser sede para la Copa América Femenina 2022 y la Copa Libertadores Femenina 2021, para afianzar y continuar desarrollando la actividad, tal como lo impulsa el Presidente Claudio Tapia”, expresó la entidad de la calle Viamonte en sus redes sociales.



Cabe destacar que el fútbol femenino es una disciplina en franco crecimiento en la Argentina. En marzo de 2019 se anunció la semi-profesionalización de la Primera División (cuya temporada debió darse por finalizada a raíz de la pandemia de coronavirus) y en junio del año pasado la selección mayor disputó el Mundial de Francia, sumando dos puntos y logrando su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo de mujeres.