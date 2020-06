La autopsia reveló que la joven y su hija fueron estranguladas con un lazo Domingo, 28 de junio de 2020 Los investigadores creen que el ataque se produjo mientas las víctimas dormían, ya que no había marcas de defensa. Por el hecho quedó detenido la pareja de la chica asesinada.



El día sábado se conoció la trágica noticia de un doble femicidio en la localidad bonaerense de Moreno, una joven de 23 años y su hija de 4 fueron asesinadas en su vivienda por la pareja de la víctima. La autopsia reveló que murieron asfixiadas por estrangulamiento a lazo y los investigadores creen que fueron atacadas mientras dormían.



En tanto, Jacinto Apodaca, de 24 años -quien era pareja de la mujer y fue detenido tras el hecho- será indagado este lunes por el fiscal de la causa (Federico Soñora), quien lo imputó por "doble homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".



Los resultados de las autopsias realizadas en las últimas horas arrojaron que María Magdalena Figueredo y de su pequeña hija Luz Emily presentaban signos de haber sido estranguladas con un lazo y que la causa de muerte fue la asfixia. Los médicos forenses también estimaron la data de muerte alrededor de las 5 de la madrugada del día sábado.



Los peritos no detectaron signos de defensa en los cuerpos de las víctimas, por lo que creen que fueron atacadas mientras dormían. ún continúan las pericias en la escena del crimen para encontrar el lazo utilizado por el femicida.



El doble femicidio fue descubierto el sábado por la tarde, en una casa ubicada en la calle Juana Azurduy entre Cuyo e Irlanda, en el límite de las localidades de La Reja y Francisco Álvarez; luego de que personal de la comisaría 6ta. fuera alertado a través del 911 de que que Figueredo, que vivía allí con su hija, no respondía a los llamados.



Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que ambas estaban fallecidas, tras lo cual se dispuso el levantamiento de rastros en la escena del crimen y se entrevistó a los vecinos del barrio para establecer si habían observado movimientos extraños en el domicilio.



Con esa información, la Policía aprehendió como principal sospechoso a Apodaca, quien convivía con la mujer y la menor en la casa.





Tras los crímenes de Figueredo y de su hija ya son 95 los femicidios registrados en lo que va del año, y 60 desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, según las estadísticas que lleva Télam y el cruce de datos suministrados por las organizaciones Mumala y La Casa del Encuentro.



La provincia de Buenos Aires es donde hasta el momento se produjo la mayor cantidad de femicidios, con un total de 29 casos, seguida por Tucumán, con ocho; y por Santa Fe, con cinco.



En tanto, en Misiones se registraron cuatro casos, mientras que en Córdoba y Salta ocurrieron tres; en Santiago del Estero y Entre Ríos, dos; y en Santa Cruz, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, uno en cada una.