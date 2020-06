River acordó la renovación de contrato de Julián Alvarez

Jueves, 25 de junio de 2020

El delantero juvenil de River Plate Julián Álvarez, de apenas 20 años, renovará su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrá una cláusula de salida de 25 millones de dólares.



La situación de Álvarez preocupaba a la dirigencia porque en junio del año que viene se le vencía el actual contrato, pero llegaron a un acuerdo y ahora la cláusula de salida tiene una mejora de 10 millones de dólares en relación a la anterior.



El acuerdo al que se arribó en las últimas horas le restan detalles pero será anunciado de manera oficial en los próximos días, ya que por la cuarentena el jugador no puede acercarse al club a firmar el nuevo vínculo.



Álvarez es una de las joyas de las inferiores del club y con apenas una temporada y media en la primera desde su debut en octubre del 2018 ya tiene disputadas dos finales de Copa Libertadores, ingresando en los segundo tiempos de los partidos ante Boca y Flamengo, y anotó un gol en la final de la Copa Argentina 2019.



El juvenil suma 26 partidos en la primera de River con 11 presencias de titular y 15 de suplente, sumando 3 goles, y además ganó el Preolímpico Sub 23 este año anotando 4 goles en los 7 partidos que jugo para la selección.



El otro contrato que preocupa a River es el del delantero colombiano Rafael Borré, que se vence también en junio del año que viene, y para renovarlo el club le debe pagar además al Atlético de Madrid 3,5 millones de euros para quedarse con la totalidad de la ficha.



Por esta razón es que hay una fuerte versión de que, en este mercado de pases o en el próximo, el jugador emigre a Europa, ya que con pagar 7 millones de euros el equipo español tiene el poder de compra. En su momento, River no pudo adquirir el 50 por ciento del pase.