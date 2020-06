El argentino que hace historia en España con sólo 15 años Jueves, 25 de junio de 2020 Nació en México durante el paso de su padre, ex volante de Quilmes, por ese país, pero tiene la nacionalidad albiceleste. Ingresó ante Real Madrid y rompió una marca que llevaba intacta más de 80 años.



Con goles del brasileño Vinicius y Sergio Ramos, Real Madrid superó por 2-0 a Mallorca (18°) como local y no le pierde pisada a Barcelona, con el que comparte el liderazgo de La Liga de España con 68 unidades tras 31 fechas disputadas. Sin embargo, la gran noticia de la jornada fue el debut del mediapunta mexicano nacionalizado argentino Luka Romero, quien con 15 años y 229 días se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido en la máxima categoría del fútbol español.





El nacido en Durango (México) el 18 de noviembre de 2004 e hijo de Diego Romero, ex mediocampista central de Quilmes y Atlético de Rafaela, hizo su ingreso a los 82 minutos con la camiseta número 41 en lugar del ghanés Iddrisu Baba cuando la historia ya estaba 2-0 en favor de los madrileños.





Con evidente atrevimiento ante rivales de la talla de Sergio Ramos, Karim Benzema o Luka Modric, a Romero se lo vio suelto en los 11 minutos que estuvo en la cancha del estadio Alfredo Di Stéfano, habitual escenario del equipo filial de Real Madrid, pero utilizado por los de Zinedine Zidane mientras el Santiago Bernabéu está bajo remodelación.



La estadística contará de aquí en adelante que el juvenil tocó dos pelotas en su primer partido como profesional, intentó un pase y lo acertó, recibió una falta -un duro topetazo por la espalda del dominicano español Mariano Díaz- y cometió otra.



"Más que decirle cosas a nivel táctico, intenté tranquilizarlo. Le puse la mano en el corazón y le iba a 2.000 revoluciones. Estamos hablando de un chico que tiene 15 años. Es un chico que si le hemos metido ahí a jugar es porque pensamos que lo merecía y que tiene condiciones. En los entrenamientos le estamos dando estímulos y los va cogiendo y siendo mejor cada día. Era cuestión de buscar un momento de debutar y a ver el futuro, porque es un gran jugador", reveló luego del encuentro el entrenador de Mallorca, Vicente Romero, que utilizó a Luka como la quinta modifiación de los suyos.





Sansón, fuerte pero no tan joven

El anterior dueño del record del debut más joven en la historia de La Liga era Francisco Bao Rodríguez, más conocido como "Sansón", quien debutó con el Celta de Vigo a los 15 años y 255 días en la temporada de 1939-1940.



Otros de los precoces participantes del campeonato español fueron Pedro Irastorza (Real Sociedad, 1933-34, 15 años y 288 días) y Oscar Ramón Pellicer (Zaragoza, 1984-85, con 15 años y 289 días).



Las comparaciones con Messi

Conocido como el "Messi mexicano", Romero juega en el Mallorca desde los 10 años. Y si se le compara con el rosarino se debe a que -además de la mera cuestión marketinera- es zurdo, hábil a la hora de dejar rivales en el piso y llevar la pelota atada, y marca muchos goles (88 en las divisiones inferiores del club).



"Es añadirle una presión descomunal a un chico de 15 años", comentó el padre de Luka sobre las comparaciones con el goleador de Barcelona cuando su hijo fue convocado a entrenar con el plantel superior de Mallorca en la reanudación post parate.





La Selección

Romero también se destacó con la Selección Argentina Sub 15 en el pasado Sudamericano disputado en Brasil, donde su equipo fue subcampeón. Con la considerable atención que atrajo Luka en el torneo, Mallorca se vio obligado a tratar con mucha cautela a la joya de su cantera para que no se lo lleven los gigantes depredadores del fútbol español.



El contrato vigente entre el jugador y el club español es hasta junio de 2023, y contempla un sueldo mensual y el pago del alquiler de un piso para el juvenil y su familia.



Alacranes



El nacimiento de Luka en la ciudad mexicana de Durango se produjo durante el paso de su padre por el club de esa localidad, Alacranes, donde permaneció junto a su familia sólo por la temporada 2003-2004. Para entonces, el ex mediocampista Diego Romero tenía 28 años y venía de jugar en el NK Mura de Eslovenia, tras sus pasos por Quilmes y Atlético Rafaela, siempre en la Segunda División.



Su periplo continuaría por Ecuador, donde vistió las camisetas de Olmedo y Técnico Universitario de Ambato, antes de regresar al país en 2009 para jugar en Defensores Unidos de San Pedro, del Torneo Argentino C.



La llegada a España

El epílogo de la carrera de Diego Romero se dio en España, donde pasó por numerosos clubes de las divisiones amateur de ese país. Con registros en equipos como Villanueva en Aragón, Los Barrios en Cádiz y Estepona en la costa de Málaga, su destino final fue la Sociedad Deportiva Formentera, que lleva el nombre de una de las islas que forman parte del archipiélago balear junto a, por ejemplo, Ibiza y Mallorca, donde hoy en día le prenden velas al joven Luka para que los salve del descenso.