“Acompañamos a nuestra comunidad en cualquier contexto”

Jueves, 25 de junio de 2020

El vicegobernador Gustavo Canteros acompañó la celebración de San Juan Bautista, patrono de Corrientes, que se realizó este año siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios dispuestos ante la pandemia por Coronavirus.









En la parroquia del Barrio Aldana, el vicegobernador fue recibido por el cura párroco Cristian Soto, quien agradeció la presencia de las autoridades en una de las festividades religiosas más tradicionales de Corrientes. “Las autoridades por iniciativa propia se han sumado a las celebraciones, viniendo hasta aquí, y por ellos rezamos y pedimos en esta delicada tarea de gestionar la crisis”.



“En el marco de esta situación mundial que estamos viviendo, de la que Corrientes no es ajena, con todas las normas de prevención que se han tomado, pero diciendo presente, aquí está este pueblo que rinde su homenaje a su patrono, San Juan Bautista. Lógicamente extrañamos el tatá yehasá, las acciones de esta parroquia tan popular, pero quisimos decirle a esta comunidad que la acompañamos activamente y que esta es una manera de dejar nuestro testimonio de fe como hombres comprometidos con nuestra Iglesia”, afirmó Canteros.



El cura párroco de San Juan Bautista agregó: “En este contexto especial celebrando con todas las letras a pesar de las limitaciones, ofreciendo momentos de oración, la posibilidad de comulgar. Habiéndonos encontrado hermosamente con toda nuestra comunidad, con la salida que tuvimos con la imagen del santo, recorriendo todas las casas de nuestra jurisdicción, con momentos muy emotivos donde los vecinos sacaron sus imágenes, pidiendo la bendición, reencontrándonos luego de tanto tiempo”.



Soto hizo un llamado a la comunidad: “Tenemos que empezar a avanzar sobre lo que la flexibilización de la cuarentena nos permite. Es muy importante no bajar los brazos, ponernos firmes contra cualquier tipo de depresión, angustia, malestar, que se está dando mucho, y en esto la fe nos aporta muchísimo. Creemos en Jesús que murió y resucitó por la fuerza del amor al tercer día. Ese amor nos sostiene, nos levanta y tiene que ayudarnos a no bajar los brazos”, expresó el cura párroco.