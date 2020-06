El gobernador presentó en Concepción el Plan “Artesanos del Iberá”

Jueves, 25 de junio de 2020

Como corolario una intensa jornada por el interior, el gobernador Gustavo Valdés, estuvo presente en la localidad de Concepción del Yagauareté Corá, donde lanzó el Plan "Artesanos del Iberá", que busca incentivar el oficio y recuperar determinadas prácticas que se están extinguiendo, para "revalorizar nuestra cultura", dijo, y como parte de la planificación estratégica para potenciar el turismo en un escenario de post pandemia.





El evento tuvo lugar en el predio del Peón Rural, donde también se entregó equipamiento a beneficiarios del programa provincial “Emprendedores Somos Todos”.



Gobernador Valdés



El gobernador Gustavo Valdés se refirió a la importancia de la cultura de una sociedad en la actualidad resaltando que “las culturas en el tiempo, en algunos casos, se sobreponen, en otros casos, se combinan, a veces una pisa a la otra hasta desaparecer” analizando que “en esta nueva América, con la llegada de los españoles comenzamos a tener ese choque de culturas y Corrientes no fue ajeno a eso. Corrientes comenzó con la llegada del Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, allá por el año 1.588 y comenzó un proceso que con el correr del tiempo, cerca de 530 años ya, las culturas se fueron mezclando, habían culturas guaraníticas, habían tradiciones que se combinaban con la gauchesca, que en algún tiempo nos pareció que comenzaban a desaparecer y el mundo global muy por el contrario de hacer desaparecer esas culturas hizo exactamente lo contrario”.



Reafirmando las acciones gubernamentales realizadas en pos de revalorizar la cultura en Corrientes Valdés aseguró que “el mundo global comenzó a afirmar las propias culturas regionales y aquellas culturas que podían estar subsistiendo en general y eso es lo que nos ayudó en este largo proceso a seguir manteniendo la cultura, a tratar de proyectar nuestra música con un chamamé 2.0 trabajando con el Instituto de Cultura, con la transmisión de nuestra música a todas partes del mundo, a decir al mundo que proteja a nuestro ritmo como patrimonio inmaterial de la humanidad y eso no tiene que estar solamente enmarcado en la música, sino que eso tiene que estar enmarcado en cada una de nuestras tradiciones”.



Sobre el gran valor cultural de Corrientes señaló que “cuando uno puede recorrer el mundo uno se da cuenta que nosotros somos inmensamente ricos, en tradición, en cultura, cuando nosotros vemos a nuestro peón rural, a nuestro gaucho, a nuestro mencho, a nuestro hombre correntino, que nos da orgullo; tenemos que saber que estamos atesorando cultura, que podemos exportarla para el mundo. Esa yerra que nosotros la vimos tantas veces, desde chicos, hay miles de millones de personas que nunca la vieron y que es la oportunidad de traerlos; esa capada; esa trenzada con cuero de ocho tiras de dieciséis tiras, ese tipo de cosas realmente todavía son maravillas que las conservamos nosotros y no las podemos perder”.



Sobre este programa que se lanza aseguró el primer mandatario que “está pensado en dar realce a la cultura guaranítica y tradicional de nuestro campo para que podamos hacerla sustentable y combinado con el Instituto de Cultura, con los intendentes y el Comité Iberá podamos interactuar con otros para aportar y revalorizar al artesano y esos conocimientos puedan ser transferidos a las nuevas generaciones”.



Al respecto recordó que “se está trabajando en una Ley que se sancionó en la legislatura de Artes y Oficios y que se reglamentó por el Ejecutivo y tiene como objetivo que aquel que pueda tener un saber ancestral, un arte y un oficio pueda instruir a otros de manera informal y que el estado pueda pagar por esa enseñanza y para eso es necesario un trabajo articulado con la gente que conoce, como Ada, Gabriel Romero, Sergio Flinta y nuestro ministro de Turismo, Sebastian Slobayen que sabe proyectar nuestra cultura al mundo, que ha estado, que ha vivido en China, que ha recorrido el mundo y que ha gestionado a nivel nacional con uno de los mejores ministros de Turismo que hemos tenido como Santos”.



Finalmente resaltó que “venimos a hacer este lanzamiento en este lugar emblemático como es Concepción de Yaguareté Corá para dar el punto de partida a ese programa que es nada más y nada menos que nuestro arte y nuestra cultura y que se traduce en el orgullo de ser correntinos”.



Presentación de “Artesanos del Iberá”



La presentación del Plan estuvo a cargo de Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura quien indicó: “Es un orgullo presentar Artesanos del Iberá, lo hicimos con apoyo de la Provincia y del Comité Iberá, comenzamos la idea sabiendo que tenemos un gran valor artístico, artesanal, tradicional e histórico”.



En este sentido, el funcionario remarcó que desde la década de los 80 se vino trabajando en la artesanía y “el Gobernador quiso recuperar está tareas, y el Comité no solo lo vio desde el punto de vista cultural sino desde una perspectiva turística y laboral que sostiene a muchas familias”.



Romero enfatizó en que el objetivo es revalorizar la artesanía correntina para que se convierta en una economía de mercado, que sirva para brindar trabajo y desarrollo, articulando lo profesional, el arte y la historia para generar una salida laboral”.



Para finalizar con la presentación el referente de Cultura explicó que se realizó un trabajo de relevamiento, en torno a las localidades vinculadas con el Iberá; se cuantificó el número de artesanos implicados; se estudió cuáles son los materiales más utilizados; se registró cuáles fueron las técnicas que dejaron utilizar los artesanos para recuperarlas; se hizo un plan de trabajo en un Programa de Transferencia de conocimientos; actualmente se estudia la posibilidad de tener una marca de origen del Iberá y se trabaja en una alternativa de comercialización bajo el contexto de la pandemia.



Sergio Flinta



En su alocución el senador provincial y presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta destacó el comienzo del proyecto cuando dijo que “cuando hace ya 4 o 5 años nos imaginábamos y empezábamos a pensar que este proyecto Iberá deberíamos convertirlo en un proyecto Eco turístico de envergadura nos basamos en dos pilares fundamentales, la naturaleza y la cultura”.



El senador recalcó a la vez el esfuerzo que se hizo con todas las organizaciones para posicionar a las especies y plantas autóctonas cuando expresó que “es sabido lo que se trabajó en materia de naturaleza desde la provincia con las organizaciones no gubernamentales”, también con: “La creación del Parque nacional, la consolidación del Parque provincial, la restauración del hábitat, la redistribución de especies y dando a conocer todas estas cuestiones con los portales que hemos abierto, no sólo la de Carlos Pellegrini sino la de Concepción, San Miguel, Echavarría, Loreto, Galarza entre otras”.



Luego, con respecto a la cultura Flinta mencionó que “había dos ítems que eran imperioso intervenir, porque con esto de la modernidad y de los tiempos que van cambiando, vamos perdiendo nuestra tradición” y es por eso que “ hicimos un fuerte trabajo con cocineros de Iberá y para ello se creó por medio de un decreto provincial el programa de Cocineros de Iberá, ahí el estado provincial aportó no dinero sino apoyatura, logística desde el ministerio de Cultura de la nación, el de la provincia también, la posibilidad y la visibilidad de recorrer la provincia y el país llevando nuestros platos”.



En ese mismo sentido, remarcó que “esto trajo la posibilidad de que nuestros cocineros rescataran platos, gustos, comidas que ya no se elaboraban y se las pusieran a consideración no solamente de turistas sino de hombres y mujeres que iban a eventos importantes”.



“Nos faltaba la cuestión de la artesanía entonces pensábamos con el presidente del Instituto de Cultura y con el Gobernador de ver la posibilidad no estrictamente igual a la red de Cocineros de Iberá pero si crear el programa provincial, que consolide, que ayude y que proteja y que nos permita rescatar todas las cuestiones que tienen que ver con la artesanía autóctona, nuestra”.



Por último, dijo que “hay dos cuestiones, primero la épica que tiene que ver con nuestra identidad que surge de la relación del hombre o de la mujer con la naturaleza y que más que eso pueda ocurrir en Concepción este programa tiene ese cometido” y por otro: “Aprovechamos otra ley promulgada, que es la ley que libera los talleres de oficios para poder vehiculizar por medio de ella, los elementos que sean necesarios y con ello se busca lograr el concurso de 10 a 12 personas con experiencia a forma de maestros para que puedan enseñar y transmitir este legado” concluyó.



Intendente Lucio Fernández



Al momento de su alocución, el intendente de Concepción, Lucio Fernández, resaltó el trabajo y acompañamiento por parte del Gobierno provincial en materia de turismo, que antes del marco de pandemia de Covid-19, “veníamos trabajando incansablemente en el sector para fortalecerlo y hacer del turismo algo fundamental”, aseguró.



Finalmente, el jefe comunal enfatizó en que “tenemos que estar preparados para sobrellevar esta situación, que pronto volverá a reactivarse e instó a los emprendedores a “no bajar los brazos”.



Emprendedores beneficiados



Fabricio Fernández (Rancho los Piries): Emprendimiento familiar de lugareños del Paraje Carambola que ofrecen a los turistas lugar de almuerzo, descano y paseos en canoa Constantemente necesitan limpiar y desmalezar el lugar para amarrar las embarcaciones. Recibió una motoguadaña.



Elsa Arrejín: Parte de su casa se convirtió en hospedaje y su cocina se agrandóy la convirtió en un comedor para turistas. Con su esposo fueron pioneros en emprender con una visión de prestación turística en Concepción. Recibió una Cocina Industrial.



Rosina Barrios: Es la titular de la marca Chipá Mbocá Cabureí . Tiene servicio de delivery y es el único chipa mbocá en Concepción. Recibió una Amasadora industrial.



Damiana Ríos: Tiene hace mucho tiempo un emprendimiento de prestación de servicios de camping y comida ara turistas denominado Mitaí. Tiene la Capilla Divino Niño que está en el circuito religioso. Recibió una Heladera Exhibidora.



Susana Sosa: Se dedica desde siempre a hacer productos de pastelería y aumentó su producción y venta con el turismo. Hace 40 años que empezó a hacer pastelitos y facturas para el pueblo. Recibió una Heladera Exhibidora.



Presencias



Acompañaron a Valdés, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta; los ministros de Turismo, Sebastián Slobayen; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, Desarrollo Social, Adam Gaya; de Seguridad, Juan José López Desimoni; coordinadora del programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes D'Arrigo; el intendente de Concepción, Lucio Fernández; y la coordinadora del Plan "Artesanos del Iberá", Ada Irastorza, entre otros.