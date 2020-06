Valdés inauguró dos tanques de agua potable y ripio

Jueves, 25 de junio de 2020

El mandatario despliega una intensa jornada de trabajo en el interior y en dicha localidad puso en funcionamiento obras esenciales para la comunidad y el sector productivo, destacando el aporte del Fondo de Desarrollo Rural que se vuelca en obras hacia el campo.







El gobernador Gustavo Valdés retomó este miércoles las inauguraciones de obras en el interior y por ello llegó hasta Pago de los Deseos, en donde inauguró 14 km. de ripio que se extienden a lo largo del camino que une Colonia Cabral con la localidad. También habilitó dos tanques de agua potable de 20 mil litros cada uno: en Pago Alegre y Pago Pirú, llevando este servicio esencial a las familias de ambos lugares, por lo cual el Mandatario provincial aseguró que "Corrientes sigue apostando al campo".



Acompañado por el los ministros, de Producción, Claudio Anselmo, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, de Seguridad, Juan José López Desimoni y de Desarrollo Social, Adán Gaya, Valdés aprovechó la oportunidad de su estadía en la localidad, para anunciar la construcción del edificio municipal, ya que el lugar que ocupa no es propio; también 15 nuevas viviendas y más enripiado de caminos rurales a través del FDR.



En su cuenta de twitter, el mandatario expresó: “Desde hoy, Pago de Los Deseos, Pago Alegre y Pago Pirú cuentan con un servicio esencial para una mejor calidad de vida: el de agua potable. Inauguramos dos tanques de provisión de 20 mil litros, una obra que se completa con 16.285 metros de cañería y conexiones domiciliarias”.



“Así, los vecinos de estas localidades accederán a agua de calidad en sus propias casas, lo que favorecerá a su salud. Este era un viejo anhelo de la comunidad que, gracias al trabajo con el Municipio, es una realidad”, acotó el mandatario desde la red social.



En tanto, al continuar con sus conceptos desde Pago de los Deseos, dijo que “hay obras que no podemos esperar para inaugurar, en este caso de agua potable y ripio”, agregando que son veinte las familias beneficiadas, además de denotar que es un gusto estar junto a la comunidad de Pago de los Deseos.



La obra fue financiada a través del Fondo de Desarrollo Rural y en ese horizonte, el gobernador declaró que es un “impuesto al campo que vuelve al campo”.



“Ayudamos a través de Vialidad Provincial con colaboración del Municipio. Juntos hacemos que el campo sea transitable y tenga la infraestructura necesaria”, sostuvo.



El mandatario se refirió también a la obra pública en Corrientes: “Fueron más de cien días sin inauguraciones, tenemos muchos cortes de cinta por delante, pero por el momento priorizamos lo más urgente”.



Declaró también que, según indicadores nacionales, la provincia fue la que menos redujo su nivel de obra, así como también de empleo. “El COVID-19 no nos golpeó con la fuerza que lo hizo en otras provincias”.



Consultado por la prensa sobre los controles en las rutas, Valdés afirmó “ha rendido sus frutos” y que solo hubo contagios en 5 localidades de las 75 en total. “En localidades que sí hubo casos hicimos un trabajo a conciencia y pudimos volver a fase 5. Lo mismo que estamos tratando de hacer en Saladas, de a poco vamos a incorporar actividades, sobre todo las productivas”.



Por último, destacó y agradeció el trabajo que realizan los municipios para combatir al virus, al igual que la labor del personal de salud y las fuerzas de seguridad.



Ministro Anselmo



“Este enripiado es una obra fundamental para la transitabilidad de la zona, que lo hicimos en coordinación entre Vialidad Provincial y el municipio local y va a facilitar la salida y la comercialización de la producción”, manifestó el titular de la cartera productiva provincial, Claudio Anselmo.



El ministro, puso de relieve que el Fondo de Desarrollo Rural es una herramienta importante, que permite devolver el aporte que hacen los productores en obras como estas: enripiado, electrificación rural, conectividad a Internet y programas sanitarios.



Sobre el enripiado, comentó que el tramo inaugurado es de 8,5 kilómetros, agregando que el Gobierno Provincial tiene planificado seguir con otros 30 kilómetros para conectar el camino con Saladas.



Respecto a la pandemia de Coronavirus, Anselmo destacó que no se registran casos en las áreas rurales y se espera que en el segundo semestre del año, el aparato productivo tenga un funcionamiento normal.



Intendenta agradeció las obras



anunciadas por el gobernador



Al tomar contacto con la prensa, la intendenta de Pago de los Deseos, Sintia Magaldi hizo público su agradecimiento al Gobernador ante “su primera visita a nuestra comunidad colmada de anuncios que beneficiarán a muchas familias”.



De este modo, la jefa comunal recordó que las inauguraciones llevadas a cabo en el territorio comprendieron 14 km. de ripio, como también dos tanques de provisión de 20 mil litros de agua potable, que beneficiarán en principio a 20 familias y luego se realizará una extensión de red de agua potable llegando a 40 familias más.



En la oportunidad, también resaltó que “el Gobernador anunció la construcción de un edificio propio del Palacio municipal que iniciaría el mes que viene y mejoramiento de caminos y cordón cuneta y la construcción de 15 nuevas viviendas en Pago de los Deseos”.



A su vez, se concretarán 7 km. de enripiado en la ruta Provincial 13 que conecta el camino a Mburucuyá y que culmina en la entrada de una Escuela de la Familia Agrícola (EFA). “Estas obras serán fundamentales para la zona y realizarán en conjunto con el Gobierno provincial, el ministerio de Producción y el municipio”, aseguró Magaldi.



Seguidamente, al ser consultada en las refacciones de la Escuela 533 ubicada en Pago Pirú, sostuvo que “se inaugurará pronto, solo faltan algunos detalles y en los próximos 15 días que se retomaran las acciones ya que con la situación sanitaria que atraviesa el país se han paralizado las acciones”.



Para cerrar, la intendenta se refirió al egreso e ingreso a la localidad en el marco de pandemia por el Covid-19, diciendo que “si bien nos encontramos en zona blanca, porque no tenemos casos de coronavirus ni de dengue, tomamos las medidas necesarias”.