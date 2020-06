Lucas Pratto rompió el silencio y habló de su futuro en River

Miércoles, 24 de junio de 2020

Luego de que su representante deslizara la posibilidad de encontrar continuidad en otro club, el Oso se refirió a su presente en el club





“Se va a caer por su propio peso que (Pratto) va a tener que salir. Es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River”. La frase de Gustavo Goñi, representante del jugador, en diálogo con Radio La Red en abril, encendió las alarmas.



Si bien, semanas después intentó bajarle el tono a sus declaraciones al aclarar que “Pratto tiene contrato hasta 2022 y lo va a cumplir. Hoy la única realidad es lo que tiene firmado. Y Lucas es jugador de River, feliz jugador de River”, aseguró el agente del Oso en comunicación con Cómo te va. “Lo que venga después se va a ir viendo a medida que se mueva la rueda”, agregó en relación a la pandemia de coronavirus.



Este martes, Lucas Pratto pidió la palabra y envió un mensaje tranquilizador para todos los hinchas de River. “Tuve un año difícil, pero no pienso irme”. En diálogo con Sportia, el delantero de 31 años afirmó que “hay cosas más importantes” para preocuparse que pensar en irse.





“Estoy bien acá, obviamente fue un año difícil, pero hay cosas más importantes por preocuparme que por pensar en irme. Estoy contento, la gente me quiere mucho. Tengo que pensar en ponerme bien y estar al 100% para cuando podamos volver a entrenar”, reconoció.



En relación a la competencia interna, con Matías Suárez, Nacho Scocco, quien decidió no renovar y volvería a Newell’s, y Rafael Santos Borré: “Siempre tuve las mismas chances que mis compañeros. Éramos cuatro o cinco delanteros catalogados de la misma manera y los que mejor estaban jugaban”. Y agregó: “Soy un jugador que necesita continuidad para ponerme bien, necesito tres o cuatro partidos, ojalá pueda tener una mayor continuidad de la que tuve. Soy un jugador que necesita estar en competencia”.



En otro orden, el delantero de River se refirió al reclamo de Marcelo Gallardo a la AFA y al Ministerio de Salud para que se arme un protocolo para que vuelvan los entrenamientos de fútbol.



“Lo que hace Gallardo es mover un poco la estantería. Vive como piensa, piensa como vive. Tenía una necesidad, por lo que sentí, de salir a hablar y expresarse. Tiene un carácter y un carisma diferente. Nadie está pidiendo que el fútbol vuelva ya, pero hay provincias donde podrían estar entrenando”, aclaró.



Y, sobre las provincias que sí podrían contar con el visto bueno para comenzar a entrenarse, agregó: “Los que tenemos contrato estamos preocupados por cuándo va a volver esto. Queremos que empiecen a tomar decisiones para hacernos sentir que vamos a trabajar dentro de poco. Nadie está pidiendo que vuelva el fútbol y se juegue ya. Sabemos que el AMBA está cada vez peor, pero hay provincias que, con protocolos y recaudos, podrían estar entrenando”.



Sin embargo, reconoció que “es una situación compleja” y muy diferente incluso para los jugadores de otros equipos o del ascenso “que son los que más sufren” desde lo económico. “Ellos intentan mantenerse al margen de lo mediático. Hoy, si no te expresás, parece que no tiene validez. No están respetando a los jugadores”, concluyó.