​Demoraron a 22 personas por no llevar puesto el tapaboca Miércoles, 24 de junio de 2020 Efectivos policiales de las comisarías Segunda y Décimo Segunda realizaron trabajos de contralor en la jornada de este martes, en el marco de los que procedieron a demorar a 22 personas que no utilizaban barbijo o tapabocas en la vía pública. A todos se les aplicó una contravención por no respetar la normativa que impone el cubre bocas por la pandemia de coronavirus.





En horas de la tarde y noche de ayer, efectivos de la policía de Corrientes, de diversas dependencias, realizaron operativos de control de vehículos e identificación de personas en zonas de la Ciudad. En la oportunidad secuestraron varias motocicletas, bicicletas y fueron demoradas personas demoradas para su identificación, por falta de permisos para circular o falta de uso de barbijo o cubre boca.



El operativo lo llevaron a cabo los efectivos del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas, personal de los distintos grupos GRIM, además de Infantería y otras dependencias en jurisdicciones de las Comisarías Segunda y Decimo Segunda. El resultado fue el secuestro preventivo de 16 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, las cuales carecían de documentación.



Además, se procedió a la demora de un total de 22 personas, para su identificación o por falta de permisos para circular. Asimismo, hubo demorados por falta de barbijo o cubre boca, a quienes se trasladó a dependencias policiales, donde se les labró una contravención.



También se secuestraron varias bicicletas y carros de tracción a sangre. Es por ello que los demorados, juntamente con los rodados secuestrados, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias al respecto.



Con antecedentes



En otro de los procedimientos realizados por personal del Grim 5, por calles Elcano y Magallanes, demoraron a dos hermanos de apellidos Zalazar. Tras las averiguaciones de rigor, los sujetos resultaron con pedidos de capturas por diversas causas judiciales por lo que fueron puestos a disposición de la justicia.