Vuelco un camión en el límite entre Corrientes y Misiones

Miércoles, 24 de junio de 2020

En el arco de entrada a la provincia de Misiones se produjo el despiste y vuelco de un camión que transportaba encomiendas, y por fortuna el chofer resultó ileso.









Se trataba de un camión de logística que siguió de largo por la rotonda del by pass arco-garita, el cual pertenece a la empresa Andreani, y que sufrió un despiste.



El conductor se bajó por sus propios medios.



Según se informó desde la División Vial y Turismo de la Policía de Misiones apostada en el arco, el siniestro vial ocurrió a las 19 del lunes, en el kilómetro 1.327 de la Ruta Nacional 12, donde se ubica la rotonda del by pass que une el arco con la ex garita.



Por causas que son materia de investigación, el conductor del camión Iveco Stralis de la Empresa Andreani, Mariano B. (36), perdió el control del rodado y finalizó fuera de la calzada, a un costado de la rotonda, indicó el diario El Territorio.



Por fortuna y pese a la brusca maniobra, el conductor no sufrió lesiones. La Policía de Misiones y personal de Gendarmería Nacional montaron un operativo en conjunto en el lugar del accidente.