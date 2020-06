Valdés inauguró 19 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio Pirayuí

Miércoles, 24 de junio de 2020

El gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración de 19 cuadras de cordón cuneta y enripiado pertenecientes al barrio Pirayuí de la Capital. Estas obras ejecutadas por parte del ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Vialidad Provincial, darán mejor transitabildad y calidad de vida a los vecinos.





En horas de la mañana de este martes, el primer mandatario junto al intendente de la Municipalidad de Corrientes, Eduardo Tassano; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; participaron del acto que tiene como objetivo reformular las condiciones actuales del camino existente para mejorar la seguridad peatonal y aumentar la capacidad vehicular, para mitigar los altos índices de siniestralidad.



También acompañaron el viceintendente, Emilio Lanari, el ministro de Seguridad, Juan José Lopéz Desimoni; secretarios y subsecretarios provinciales.



Gobernador Valdés



“Corrientes no deja de trabajar y pese a la pandemia seguimos aportando soluciones para la gente. En esta oportunidad inauguramos 19 cuadras para todos los vecinos y las familias”, comenzó expresando el gobernador Gustavo Valdés durante el acto desarrollado este mediodía en el barrio Pirayuí.



Luego, el mandatario remarcó al fuerte trabajo que se despliega en la Capital, con el objetivo de llegar a todos los barrios y en ese sentido consideró que esta obra “tiene vital importancia, ya que da nivel a cada una de las casas, sabiendo por donde tiene que correr el agua frente a las lluvias. Además del enripiado que es fundamental para la transitabilidad de la gente”.



Al proseguir con sus palabras, el gobernador puso de manifiesto que se ejecuta un trabajo intenso en los barrios con más de 10 frentes de obras, a la vez que señaló que el ministerio de Obras Públicas tiene precisas instrucciones para coordinar el trabajo con la municipalidad de Corrientes a fin de lograr mayor ritmo de obras.



En tanto, aseguró que “vamos a seguir invirtiendo para tener nuestras calles en condiciones”, trabajando codo a codo a codo con el intendente Eduardo Tassano, conformando un “gran equipo de trabajo que todos los días piensa en cómo mejorar la ciudad de Corrientes”



“Hace muchos años que Corrientes no tenía esta inversión en obras públicas, traducidas en calles, cordón cuneta en enripiado, con lo que ya estamos llegando a dos mil cuadras, llegando con asfalto y recuperando la fuerza del estado para hacer obras públicas”, sostuvo con énfasis el titular del ejecutivo provincial, que además hizo una convocatoria a los empresarios y al sector privado a que se sumen al trabajo de darle forma la ciudad.



Para Valdés, la ciudad de Corrientes no es solamente alrededor de la Costanera, de la avenida Teniente Ibáñez o de la 3 de abril, sino que “somos todos y cada uno de los correntinos son importantes. Por eso estamos en cada barrio, cumpliendo con lo que prometimos para avanzar en obras”.



Asimismo, informó que están próximas a inaugurarse importantes desagües pluviales, agrandando el Canal 5 en las adyacencias al aeropuerto Piragine Niveyro, siendo una obra de ensanchamiento para lograr mayor volumen.



También, precisó que va culminando el trabajo de by pass en el barrio Pirayuí y la salida al Río Paraná, que va a permitir escurrir el 50 por ciento de la cuenca de la Capital cuando llueva.



“Son obras que las hacemos paso a paso, con el esfuerzo de ustedes”, afirmó Valdés, tras lo cual agradeció y resaltó el trabajo que despliegan los hombres y mujeres de Vialidad Provincial a lo largo y a lo ancho de Corrientes y también a la división de Vialidad Urbana, que se “refleja en obras de calidad como las de hoy”.



Y para cerrar, dejó un mensaje a los vecinos: “Disfruten esta importante obra. Estamos para trabajar codo a codo y seguir luchando por tener una Provincia mejor”.



Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich declaró que se está completando un trabajo que llevó “mucho tiempo” debido a que se había suspendido por la pandemia. “Pero pudimos empezar y lo importante es que a través de vialidad urbana hoy inauguramos esta obra, 19 cuadras de cordón cuneta”.



Polich aseveró que obras como ésta se repiten en otros 17 barrios capitalinos para “mejorar el tránsito, lo que deviene en mayor seguridad, mejor acceso para ambulancias y mejores servicios municipales”.



Tassano



“Con esta gestión del gobernador Valdés se está realizando una transformación vial de la ciudad: ya se enripiaron 1500 cuadras y otras 300 ahora tienen cordón cuneta”, comenzó diciendo el intendente, Eduardo Tassano agregando también el recapado en las avenidas Poncho Verde, Sarmiento, calle Lavalle y otras.



Destacó además las tareas de mantenimiento como luces LED y la limpieza de desagües pluviales y apertura de zanjas para evitar inundaciones. Como ejemplo citó al barrio La Chola.



Detalles de la obra



Primeramente, el complemento de cordón cuneta dentro del cuadrante del barrio Pirayuí entre las calles Nicaragua entre Alejandro Dumas y Turín.; Boutron entre Alejandro Dumas y Turín; Suecia entre Alejandro Dumas y Turín; calle N° 448 entre Alejandro Dumas y Turín; pasaje S/N entre Nicaragua y Av. Cubá y Milán entre Nicaragua y Av. Cubá.



Las tareas realizadas consistieron en la apertura de caja; saneamiento y bacheo; compactación; construcción de cordón cuneta de H°A° tipo H30A8G19 en un espesor de 0,15 x 0,75 ancho, en una longitud total de 2.397 ml y la construcción de badenes.



Longitud Total de Cordón Cuneta realizado es de 1.600 ml, esto conlleva una inversión total de $ 3.120.000,00 (Costo x metro lineal prox.: 1.950 $/ml Precio Base octubre 2019).



Por otro lado, en las tareas de enripiado que comprende la provisión de programa de mejoramiento barrial proveniente de la mano de obra de la Dirección Provincial de Vialidad Urbana.



Estas obras comprenden enripiado de 1.630 ml, con un total 19 cuadras, donde los equipos utilizados son 2 motoniveladora; 1 retro y 2 Chasis Volcador. Lo cual comprende una inversión aproximada de $ 2.224.950,00.



Finalmente, la inversión total de las tareas de cordón cuneta y ripio es de $ 5.344.950,00.