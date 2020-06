El juicio a Telleldín se reanudará mañana por videonferencia

Martes, 23 de junio de 2020

Está acusado de haber confeccionado y entregado la camioneta que explotó en 1994 y mató a 85 personas. El proceso había quedado suspendido en marzo por la pandemia. Las partes aceptaron la propuesta del tribunal de retomarlo por una plataforma digital que ayer fue probada





El juicio oral al reducidor de autos Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA se reanudará mañana mediante un sistema de videconferencia. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 3 que ayer hizo una prueba tecnológica y notificó a todas las partes de su reanudación, tras el parate de fines de marzo por la pandemia del coronavirus.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que será mañana a las 10 horas. Se hará por “Jitsi meet”, una plataforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. Todas las partes -el acusado con su defensa, la Fiscalía y la querella- estarán desde sus domicilios o lugares de trabajo. Lo mismo que tres de los cuatro jueces que integran el tribunal. El magistrado Andrés Basso, presidente del Tribunal, lo hará desde una sala de audiencias de Comodoro PY.



Telleldín es el único acusado del caso y está imputado de por haber acondicionado y entregado la camioneta trafic que se usó para volar la mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994. Murieron 85 personas y 151 fueron heridas en lo que fue el segundo atentado terrorista en la Argentina, después del ataque a la embajada de Israel dos años antes.



El reducidor de autos, que estuvo preso por el caso y en la cárcel se recibió de abogado, ya fue juzgado por el caso. Ocurrió en 2003 pero el tribunal oral declaró nulo todo el proceso cuando se supo en el juicio que Telleldín había cobrado 400 mil dólares para acusar falsamente por el caso a oficiales de la Policía Bonaerense. Por esas irregularidades Telleldín fue condenado el año pasado a tres años y medio de prisión y a devolver los 400 mil dólares.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2009 la nulidad del primer juicio pero dijo que el caso de Telleldín quedaba afuera de esa decisión y debía ser juzgado nuevamente. Así, en mayo pasado comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal que para este caso está integrado por los jueces Basso, Javier Ríos, Fernando Canero y como cuarto magistrado Adrián Grünberg. En el juicio ya declararon 70 testigos y a fines de marzo se suspendió cuando se declaró el aislamiento obligatorio y todos los procesos orales quedan stand by.



En abril, el camarista Basso le preguntó al Consejo de la Magistratura qué plataforma virtual era la adecuada para continuar el juicio de manera remota, un sistema que muchos tribunales requirieron para continuar con los procesos después de tres meses de parate.



Ninguna de las partes del proceso se opusieron. La defensa de Telleldín, los fiscales Abel Córdoba y Roberto Salum y las querellas de AMIA-DAIA y familiares de víctimas del atentado dieron su aval para continuar el caso mediante la videconferencia. Ayer se hizo una prueba que no presentó inconvenientes. No fue el mismo caso que tuvo el tribunal oral que juzga al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. Ese juicio se iba a reanudar también mañana pero hubo fallas en el testeo y, en principio, se reprogramó para el 1 de junio.



El juicio a Telleldín se reiniciará con la exhibición de los testigos que testigos ya dieron en el primero juicio que se hizo en 2003. Son 28 testimonios de personas que por distintos motivos no puede asistir a declarar pero que las partes entienden importante para el caso lo que ya dijeron. El tribunal propuso que esa prueba se de por exhibida para no demorar las audiencias ya que se trata de videos. Pero las partes se opusieron y se van a pasar en las audiencias por teleconfencia.



El juicio se hará todos los miércoles y después de los testigos se harán los alegatos que es el momento en el que las partes piden absoluciones o detenciones. Ya hubo otro juicio de trascendencia pública que se inició y terminó por videconferencia durante la pandemia. Fue al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray que fue absuelto por la presunta irregularidad en la importación de un auto diplomático.



La similitud entre ese juicio y el de Telleldín es que las partes son pocas, a diferencia del de Báez donde hay más de 40 entre acusados, la Fiscalía.