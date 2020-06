El gobierno de Jujuy denunció a dos de los policías contagiados con COVID-19

Martes, 23 de junio de 2020

El gobernador Gerardo Morales confirmó la demanda contra los efectivos, que serían el origen de los 22 uniformados infectados. Creen que viajaron a la ciudad boliviana de Villazón para contrabandear hoja de coca







El gobierno de Jujuy denunció ante la justicia a dos efectivos policiales que contrajeron coronavirus y que habrían provocado la nueva ola de contagios que obligó a la provincia a endurecer el aislamiento social preventivo y obligatorio. Según el gobernador, Gerardo Morales, sospechan que los policías cruzaron a Bolivia para comprar hoja de coca y allí contrajeron el virus.



“Hemos presentado, después de esta investigación que llevó unas semanas porque no tenemos certezas que no hayan cruzado la frontera a comprar coca en Villazón, una demanda penal para el caso 1 y el caso 2 para que la justicia investigue”, dijo el mandatario provincial durante el último reporte del Comité Operativo de Emergencias. “Desde que iniciamos la investigación habían cosas que no nos cerraban”, agregó.



La presentación se hizo en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y hoy se hará ante la Justicia Federal. “Hay un par de horas que no sabemos lo que ha pasado, si han actuado bien van a estar tranquilos y si han actuado mal tendrán que luchar. Le vamos a salvar las vidas pero tenemos que saber la verdad y si actuaron mal tiene que actuar la justicia”, indicó Morales, quien dijo que la situación es preocupante. “Es bastante grueso el problema que tenemos”, agregó en la conferencia.



Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, dijo que se realizó una “investigación interna” y se estableció una denuncia penal “para deslindar las responsabilidades”.





“La posibilidad de la adquisición de compra o de paso de hojas de coca en la ciudad de Villazón (Bolivia) se está investigando”, admitió el funcionario, y agregó: “Creemos que hay una línea que pueda haber algún tipo de relación con la adquisición de coca y puede haber o no relación con los contagios”.



De igual forma, Morales anunció que dictó un decreto que multa a quienes realicen el contrabando de coca por “el riesgo epidemiológico” de esa actividad. “Dicté un decreto que dice que el contrabandea, el que introduzca hojas de coca al territorio, va a tener una multa de 40 mil a 340 mil pesos”, anunció el gobernador.



“También tipificamos la situación del riesgo epidemiológico porque pone en riesgo vidas, de modo tal que tanto un juez o fiscal federal pueden aplicar los artículos que hablan de 6 meses a 2 años de prisión y el otro de 3 años a 15 años de prisión”, agregó Morales, quien en ese sentido ordenó que el COE de La Quiaca para que cierre la venta y comercialización de la venta de coca. “Eso es lo que está generando el paso hormiga en la frontera”, explicó.



El mandatario jujeño informó asimismo que se reportaron ocho nuevos casos de coronavirus de los cuales cuatro corresponden a la localidad de Abra Pampa: un profesional de la salud y tres policías. En tanto, en la ciudad de Humahuaca se realizaron nueve testeos que arrojaron como resultado dos positivos confirmados. Se trata también de efectivos policiales que tuvieron contacto estrecho con uno de los policías denunciados.



En la localidad Caimancito se activó el protocolo y se confirmó un caso positivo de coronavirus también integrante de fuerza policial provincial, por el cual se maneja diversas hipótesis de contagio, y el último caso en la ciudad de Perico de una mujer adulta mayor, la cual pasó a terapia intensiva y se investiga el origen epidemiológico.



Después de un rebrote de casos de coronavirus reportado la semana pasada, el Comité Operativo de Emergencias local comunicó la decisión de dar marcha atrás a las actividades liberadas, de modo que en todo el territorio de la provincia norteña se retornó a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



“A partir de las cero horas del 20 de junio la provincia de Jujuy, en su totalidad entra a la Fase 1 de cuarentena con solo los servicios mínimos autorizados”, informó el COE el viernes pasado. Lo que aún no se especificó es la duración de las restricciones.