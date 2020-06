Empiezan a cobrar el IFE quienes lo hayan hecho vía CBU la primera vez

Martes, 23 de junio de 2020

Comenzará el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a quienes ya ingresaron una CBU o la Cuenta DNI del Banco Provincia como medio de pago para la primera cuota. El sistema será por número de terminación del DNI. Hoy cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1





La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empezará a pagar hoy el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que hayan ingresado una CBU o Cuenta DNI del Banco Provincia como mecanismo de cobro de los $10.000 en la primera ronda del bono.



El sistema será por número de terminación del DNI y comenzará este martes para los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, de modo de concluir el pago de esta primera tanda de CBU en una semana y no en dos, como estaba planeado en un principio.



El pago de los $10.000 continuará con beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 el miércoles 24; los finalizados en 4 y 5, el jueves 25; en 6 y 7, el viernes 26; y en 8 y 9, el lunes 29.



"Se decidió acortar el calendario. En estos últimos días se cargaron un montón de CBU, por eso vimos la posibilidad de hacer una instrumentación rápida para hacer el pago de esta tanda en una semana en lugar de en dos", apuntaron a Télam desde la Anses.



La semana pasada la Anses precisó que todos los pagos de la segunda ronda del IFE se harán a través del sistema bancario “permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro” y, para ello, habilitó un aplicativo en su página web en el que los beneficiarios informen una CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- donde hacer le depósito (www.anses.gob.ar/ife).



Desde el organismo que preside Fernanda Raverta confirmaron que cerca de 1,2 millones de beneficiarios ya completaron ese paso, pero que primero darán curso a los pagos de quienes ya habían elegido en la primera ronda esa opción y la Cuenta DNI del Banco Provincia.



“Las personas que informaron un CBU en los últimos días van a cobrar después de esta tanda. Para aquellos que no encuentren la manera de abrir una cuenta bancaria, Anses se va a comunicar y les va a informar en qué banco van a cobrar el segundo pago del IFE. Ese mismo día a su vez van a abrir una cuenta de manera presencial. Por ende se van a ir con el bono y además con una cuenta bancaria abierta”, señalaron a Infobae fuente del organismo.



Asimismo recordaron que los $10.000 se irán depositado en las cuentas informadas y que se avisará a los beneficiarios el día de cobro por mensaje de texto (SMS) o que podrán consultarlo vía la página web del organismo.



Qué hay que hacer si todavía no ingresaste el CBU



Quienes no hayan informado aún una CBU deberán ingresar a la web de la Anses y buscar la solapa “Ingreso Familiar de Emergencia-Consulta de pago”.



Una vez allí tendrán que escribir su número de DNI. La página derivará al usuario al portal Mi Anses, donde deberá colocar su número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.



En el caso de no tener una cuenta bancaria deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.

A continuación se pedirá a la persona que confirme o modifique sus datos de contacto -teléfono celular y correo electrónico- y que complete la operación escribiendo el “código de verificación” que le llegará al mail informado.



La Anses le mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE a las personas que ya tengan una cuenta bancaria y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.



En el caso de no tener una cuenta bancaria deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.



Se calcula que más de 3 millones de personas que en la primera ronda eligieron cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) y de la Red Banelco (470.000) deberán informar una CBU para volver a cobrar los $ 10.000.



Cabe recordar que el cobro del IFE les corresponde a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.