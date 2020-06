Daniel “Keko” Villalva reconoció que se apresuró al irse

Desde Brasil, donde milita en Goiás, el delantero correntino Daniel Keko Villalva recordó su paso por River y cuestionó su salida al Veracruz luego de consagrarse campeón en el Torneo Final 2014 con Ramón Díaz. El caacateño fue uno de los jugadores que atravesaron uno de los momentos más duros de la historia de la institución y que se quedaron para pelearla.





“El 2014, el último torneo que jugué en River fue el mejor de mi carrera. Creo que me apresuré en irme. Sentí que no iba a tener mucha participación con Marcelo Gallardo. No me lo dijo él. Igual no me arrepiento”, explicó el Keko en diálogo con River Monumental.



Luego de un breve paso por Argentino Juniors, Villalva regresó a River por expreso pedido del entrenador riojano Ramón Díaz. Después de ganar el Torneo Final con la entidad Millonaria llegó la oportunidad de jugar en el exterior.



Sobre esa situación, aclaró: “Quería tener la chance de jugar afuera. Pienso que me apresuré porque no hablé con el Muñeco (llegó para remplazar a Díaz) y además me llamó el presidente de México que estaban en Cancún y me dijeron que me querían, que me estaban esperando”.



Entre sus mejores momentos en Núñez, el atacante habló sobre su relación con los jugadores de más experiencia como Matías Almeyda o Ariel Ortega.

“Por mi forma de ser me tomaron cariño y entre rápido en el grupo. Hoy hablo con ellos. Soy simpático y vivo haciendo jodas, por eso me quieren cerca. Ariel me hacía reír porque era un nene. Él hablaba de Ledesma (ciudad jujeña donde nació Ortega) y yo de Corrientes y nos moríamos de risa”, concluyó.