La lesión de Agüero preocupa a Pep Guardiola: "No se ve bien" Martes, 23 de junio de 2020 El entrenador de Manchester City manifestó su consternación por lo que fue la salida del Kun en el encuentro ante el Burnley con una molestia en su rodilla y aseguró que mañana le harán más estudios.



La lesión del delantero Sergio Agüero en el encuentro ante Burnley dejó a todo Manchester City preocupado y, en especial a su entrenador, Pep Guardiola, quien en conferencia de prensa confesó que "no se ve bien".



"Veremos qué pasa mañana, veremos qué tiene. No se ve bien, sintió algo en la rodilla. Ha tenido molestias el último mes y ahora tiene dolor en su rodilla. El doctor dijo que mañana le harán nuevos estudios pero que no se ve bien", sostuvo el catalán en conferencia de prensa, dejando en claro que la situación parece estar lejos de una mera molestia para el argentino.



La lesión del Kun parecería haber llegado luego de recibir una infracción dentro del área en el primer tiempo que fue sancionada con un penal. Así, a pesar de ser quien suele patear desde los 12 pasos, el argentino decidió no tomar el disparo. La molestia se evidenció aún más cuando, a falta de diez minutos para el final de la primera mitad, el delantero volvió a tomarse la rodilla y salió rengueando del campo de juego tras un remate al arco que se fue desviado.