Confirman primer caso positivo de Covid-19 en Laflia

Lunes, 22 de junio de 2020

A través de un comunicado, LaFlia informó que una trabajadora de la productora dio positivo al test de coronavirus. Ángel de Brito brindó los detalles.



El coronavirus, que atraviesa su pico de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), comenzó a pisar firme dentro de la industria audiovisual, y los casos positivos en los canales de aire siguen aumentando. A través de un comunicado, en pleno Día del Padre, LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, anunció su primer caso positivo de coronavirus.



Este domingo, LaFlia Contenidos, la productora propiedad de Marcelo Tinelli, anunció a través de un comunicado difundido en todas sus cuentas oficiales que una de sus empleadas dio positivo de coronavirus.



"Por medio de la presente, queremos informar que en el día de la fecha se confirmó el COVID-19 positivo de una empleada de la estructura administrativa", arranca el texto compartido también por el conductor de ShowMatch en su propia cuenta.



Y continúa explicando el estado de la trabajadora y el protocolo que seguirán a partir de la noticia: "La misma se encuentra asintomática y con el aislamiento correspondiente en su domicilio. Por otro lado, inmediatamente aislamos a los contactos estrechos, estamos a la espera según protocolo para realizar los tests correspondientes y activamos el reglamento de desinfección vigente en la Ciudad de Buenos Aires", indicaron.



Minutos más tarde, Ángel de Brito amplió la información al contar en la red que en el edificio donde funciona LaFlia funcionan también CNN en Español y Canal TNT, más otras producciones más chicas. El 16 de junio, el edificio de La Corte recibió una inspección para controlar las medidas sanitarias. Dio perfecto. "No hubo ningún tipo de cuestionamiento, ni multa, ni nada", especificó el jurado del Bailando.



"La empleada que dio positivo, se siente bien y está aislada. Todos sus contactos estrechos se harán el hisopado y ya están aislados hasta que estén los resultados. El contagio fue fuera del edificio. Es un caso asintomático, y como es personal administrativo no tiene contacto con la producción ni baja al piso. Son seis aislados del área, que estaban acudiendo rotativamente. También se realizan varios programas educativos de la TV Pública, son muchos empleados pero muy pocos estuvieron en contacto con la contagiada. Todos serán hisopados", explicó el conductor de LAM.



De Brito agregó que, según contó la trabajadora, "piensa que se contagió en su domicilio". "El miércoles fue a la oficina, un par de horas", aseguró.



Si bien ya trascendió que el formato del reality de baile es difícil de realizar a raíz de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Marcelo Tinelli, quien ha estado trabajando en las medidas sanitarias y hasta se ha reunido con parte del Gobierno para estudiar la manera de reactivar la industria, aún no se refirió al caso que se confirmó dentro de su productora.



Este caso se suma a los positivos de Covid-19 en Telefe, que son 11, con el principal foco es El Precio Justo, donde su conductora, Lizy Tagliani, y varios integrantes de su producción contrajeron el coronavirus durante las grabaciones de los días viernes y sábado 12 y 13 de junio, el de Guillermo Chiche Ferro en El Nueve, y el de Enrique Sacco en Radio del Plata.