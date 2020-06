El miércoles inicia el pago del aguinaldo a Municipales Lunes, 22 de junio de 2020 El intendente de Capital anunció el Cronograma de pago del aguinaldo a Municipales. Iniciará este miércoles 24. El personal Neike cobrará por terminación del DNI, mientras que los demás agentes (bancarizados y no bancarizados) lo harán según el cronograma establecido.



Este miércoles 24 de junio, la Municipalidad de Corrientes comenzará a abonar el Sueldo Anual Complementario (SAC) para todo el personal, cuyo cronograma fue detallado por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.



El titular del Ejecutivo municipal informó que los trabajadores Neike cobrarán según el número de finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI), desde el miércoles 24 y hasta el sábado 27. Por su parte, los demás agentes municipales (bancarizados y no bancarizados) percibirán el SAC de acuerdo con el cronograma establecido, desde el 24 y hasta el viernes 26.



NEIKE

En cuanto al personal Neike, el miércoles 24 cobrarán los trabajadores cuyos DNI terminen en 0 y 1; el jueves 25, se pagará a los agentes con DNI finalizados en 2, 3 y 4; el viernes 26, a los municipales con DNI que culminen en 5, 6 y 7; y el sábado 27 de junio, a aquellos que tengan DNI terminados en 8 y 9.



NÓMINA GENERAL

En cuanto al resto del personal (tanto bancarizado como no bancarizado), el miércoles 24 se pagará hasta 9.000 pesos; el jueves 25, hasta $ 14.000; mientras que la nómina finalizará el viernes 26 de junio.



HORARIOS DE ATENCIÓN EN LA CAJA MUNICIPAL

En ese contexto, se recordó que, como es habitual, tanto el personal Neike como los demás agentes no bancarizados cobrarán en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central está ubicada en Brasil 1269.



En ese aspecto, se aclaró que, debido al feriado del miércoles 24 por el Día de San Juan Bautista, se atenderá en horario especial, de 8 a 14. A su vez, tanto el jueves 25 como el viernes 26 la atención se dará en el horario habitual, de 8 a 12 y de 16 a 20; mientras que el sábado 27 la sede de la CMP abrirá sus puertas de 8 a 12.



“Continuemos manteniendo el distanciamiento social, la higiene y el respeto por las normas de convivencia ciudadana”, instó Tassano en este marco, sobre lo cual recordó que en la sede de la CMP se cuenta con personal destinado a hacer cumplir con estas conductas “para así seguir cuidándonos entre todos y luchar juntos contra el coronavirus”, finalizó.