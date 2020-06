La NBA sancionará a aquellos que se nieguen a jugar en Disney

Lunes, 22 de junio de 2020

La NBA decidió que cada jugador que se niegue a jugar en Disney perderá el 1,1% de su sueldo por cada partido ausente.



La decisión que tomó la NBA de disputar sus partidos en Disney generó una gran polémica, ya que muchos jugadores no están de acuerdo con esta medida. Es por eso que las autoridades emitieron un comunicado donde informan que aquellos jugadores que no se presenten a disputar el partido serán sancionados con una rebaja en sus sueldos.



El anuncio informa que si un jugador se niega a participar en los juegos a disputarse en Orlando, Florida, perderá aproximadamente 1,1% por cada encuentro perdido hasta un máximo de 14 partidos o alrededor del 15,1% de su contrato.



Además, los jugadores que estén exentos o protegidos de participar no estarán sujetos a esta medida. Los equipos también podrán contratar a jugadores con contratos para el resto de la temporada, cuando sean elegibles, a partir del martes y con tiempo hasta el 30 de junio.



Por otro lado, la NBA también confirmó que el Draft de este año se realizará el próximo 16 de octubre y los equipos podrán negociar con los agentes libres dos días después. La fecha para inscribirse será del 17 de agosto y el 6 de octubre como fecha máxima de retirada del mismo.



La temporada comenzará el próximo 31 de julio en el Walt Disney World Resort de Orlando. Otra de los anuncios que hizo la NBA, fue que a partir del 1 de julio y hasta el final de los partidos para definir el Playoff, previsto para el próximo 14 de agosto, se podrán firmar jugadores sustitutos para ocupar el lugar de las bajas. En caso de que un jugador de positivo de coronavirus luego de haberse disputado los partidos, los equipos aún podrán reemplazarlos, pero solo con alguien que tenga tres años o menos de servicio en la NBA.