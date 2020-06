Botafogo y Fluminense se niegan a jugar el torneo por la pandemia Lunes, 22 de junio de 2020 Ambos equipos tomaron la postura de no presentarse a jugar los partidos por el torneo carioca ante los casos positivos de coronavirus detectados.



Este domingo, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, comunicó que el pedido de Fluminense y Botafogo fue aceptado y sus partidos serán suspendidos y el calendario reprogramado, debido a los casos positivos de coronavirus que se fueron confirmando.



El alcalde este sábado sacó un comunicado en el que informaba que todas las competiciones deportivas debían paralizarse hasta el 25 de junio y solo podrían ser reiniciadas tras la inspección de los centros de entrenamiento por parte de las autoridades sanitarias. Pero horas después dio marcha atrás con el decreto publicado y aclaró que suspenderá solo los encuentros pactados de Botafogo y Fluminense.



"Sus partidos permanecen en suspenso y pedimos a la gente que entiendan sus razones, el calendario será reprogramado porque estos dos equipos por ahora no jugarán", explicó el funcionario a la agencia italiana de noticias ANSA.



O prefeito Marcelo Crivella acaba de informar pela assessoria oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro que REPUBLICARÁ o decreto no Diário Oficial informando que apenas os jogos de Botafogo e Fluminense estão suspensos até o dia 25/06. O Campeonato Carioca segue.





Por un lado, Botafogo confirmó 17 casos positivos de coronavirus entre los que figuran 5 atletas, 6 integrantes del cuerpo técnico y 6 familiares. Además, Corinthians de San Pablo también informó que tiene ocho infectados entre jugadores, cuerpo técnico y empleados que asisten a los entrenamientos.



Los hinchas de ambas instituciones se manifestaron y los directivos de Fluminense y Botafogo se pusieron firmes en la postura de no presentarse a jugar sus partidos correspondientes, las autoridades debieron tomar las decisiones adecuadas para poder cuidar la salud de todos aquellos que participan del fútbol brasileño.