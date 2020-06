Funes Mori superó el coronavirus y se sumará a los entrenamientos Lunes, 22 de junio de 2020 El delantero de Monterrey ya no tiene Covid-19 y después de 10 días retomará las actividades con el equipo.



Rogelio Funes Mori fue uno de los tantos infectados con coronavirus en el Fútbol mexicano. El pasado 10 de junio, el argentino confirmó en sus redes sociales que había dado positivo, pero que su era asintomático y llevó tranquilidad a todos sus familiares y seguidores.



En las últimas horas, el jugador de volvió a realizar el test para saber cómo seguía de su recuperación y el resultado fue como todos esperaban: ya no tenía COVID-19. Es por eso que decidió compartir esta agradable noticia con todos sus seguidores.



"Gracias a todos por sus mensajes. Ya me recuperé del Covid, la prueba salió negativa", escribió el argentino en sus redes sociales, donde también agregó que esta semana se reincorporará a los entrenamientos de Monterrey: "Nos vemos el lunes en el Barrial, Raza".





Rayados actualmente se encuentra realizando tareas de preparación física para la vuelta a la actividad, que está prevista para el próximo 24 de julio. Además, Antonio Mohamed, entrenador del equipo, anunció que la parte más dura de la puesta a punto será a partir del 29 de junio, cuando comiencen una especie de pretemporada de dos semanas y todos trabajen a doble y triple turno.



Hasta el momento, ya son 30 los casos positivos positivos de coronavirus en el fútbol mexicano. Los equipos más afectados son Santos Laguna, con 15 infectados y Toluca, con siete.