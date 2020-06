Un hombre se metió a robar a una casa y lo mataron dos pitbulls

Lunes, 22 de junio de 2020

Un joven de 19 años, acusado de entrar a robar en una vivienda, murió el sábado último como consecuencia de las graves heridas sufridas al ser atacado por dos perros de raza pitbull.





Ocurrió en el barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata.

El presunto ladrón no tuvo en cuenta la presencia de los perros cuando ingresó a la casa tras saltar un paredón que da a la parte trasera del patio. En cuanto pisó el terreno, despertó la furia de los pitbull que lo atacaron.



La persona, identificada como Dylan Escudero, comenzó a gritar, lo que terminó por alertar a los vecinos, que rápidamente llamaron al 911 y hasta quisieron detener la embestida de los animales. En un intento desesperado por alejar a los perros, incluso les tiraron agua fría.



Cuando llegaron, los policías realizaron disparos para poder dispersar a los pitbull, pero no lograron detenerlos y el joven terminó con profundas heridas en las piernas, los brazos y el cuello.



Al llegar el Same y ante la ausencia de los dueños de la residencia, debieron tirar una pared para acceder hasta el patio. De urgencia, se trasladó a Escudero a un hospital de la zona, aunque llegó sin vida.



Según trascendió, además del ladrón, también murió baleado uno de los perros durante el incidente. El hecho fue caratulado como "robo en grado de tentativa" y "averiguación causal de muerte". Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 17 del Departamento Judicial de La Plata.