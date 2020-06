Newell’s canceló una deuda y allanó el camino para que llegue Scocco

Lunes, 22 de junio de 2020

El club rosarino canceló una cuota que le debía al Club Al Ain de Arabia Saudita por la compra de Scocco. En los próximos días buscarán cerrar el acuerdo para que el delantero, que quedará libre de River a fin de mes, juegue su cuarto ciclo en la Lepra.





Newell’s Old Boys canceló una deuda de una cuota por la compra del pase del delantero Ignacio Scocco con el Club Al Ain, de Arabia Saudita en 2007, allanándose el camino para concretar el tercer regreso del delantero a la institución, informó ayer un dirigente rojinegro.



“Cobramos una parte de la venta del pase de (Ezequiel) Unsain a Defensa y Justicia y pagamos una deuda de 325.000 dólares por una cuota de Scocco y resolvimos un tema que era complicado porque podíamos tener una sanción”, reveló a Télam el directivo del club del Parque Independencia de Rosario.



De esta manera, los dirigentes de Newell’s quedaron en condiciones de sentarse a negociar con los representantes de Scocco la firma de un nuevo contrato, aunque para suscribirlo deberán esperar hasta después del 30 de junio porque Nacho tiene vínculo efectivo con River Plate hasta esa fecha.



Uno de los puntos a tratar en esa mesa de diálogo será el pago de los impuestos del contrato que el delantero de 35 años, surgido en las inferiores de Newell’s, se apresta a firmar para iniciar el cuarto ciclo en el club.



Scocco jugó en Newell’s entre 2004-2006, 2012-2013 y 2014-2017 y fue dos veces campeón con el club: en el Clausura 2004, bajo la dirección técnica de Américo Gallego, y en el Torneo Final 2013, dirigido por Gerardo “Tata” Martino. En los tres ciclos, Nacho anotó 77 goles.



El sábado estaba prevista una reunión entre la dirigencia y los representantes del jugador, pero pasó para esta semana, ya que no hay ningún apuro y está el camino totalmente allanado para consumar el retorno del goleador al Parque Independencia, según informó el diario La Capital.



En la semana se seguirá avanzando en los términos del contrato que volverá a ligar a Nacho con Newell’s, en lo que será la cuarta etapa del delantero con la camiseta rojinegra, en una marca inédita en la historia leprosa.



El delantero, que no aceptó renovar el vínculo que vence a fin de mes con el Millonario, se despidió del mundo River hace diez días a través de un video publicado por las redes oficiales del club, en el cual agradeció a todos y pidió comprensión por la decisión, anticipando que su futuro estaba en la Lepra.



Scocco le dijo adiós al club donde llegó a mediados de 2017 para ganar cinco títulos tras jugar 90 partidos y anotar 38 goles.



Con la camiseta de River el santafesino ganó la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, más dos Copas Argentinas y una Supercopa Argentina.



Además, Scocco tuvo un paso por el seleccionado argentino en una prolífica carrera que se inició en Newell’s, luego siguió por la Unam y Toluca, de México; AEK Atenas, de Grecia; Al Ain, de Emiratos Arabes Unidos; Internacional, de Porto Alegre, Brasil; el Sunderland inglés, en su segunda experiencia europea, hasta llegar a River. Ahora la elipse se cerrará nuevamente en el Parque de la Independencia.