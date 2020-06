Bermúdez se diferenció de Gallardo: “Primero hay que armar los protocolos” Lunes, 22 de junio de 2020 El actual integrante del consejo del fútbol Xeneize remarcó que “no es volver a entrenar y después hablar”. Y recordó “antes de terminar la Copa de la Superliga fue el técnico (Gallardo) quien dijo que no jugaba”, criticó.

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca Juniors, buscó diferenciarse de lo declarado por el técnico Marcelo Gallardo y resaltó que para el retorno a los entrenamientos “primero hay que armar los protocolos sanitarios”.



“No sé qué dijo (Gallardo). Si él pidió volver a entrenar, hay que respetarlo, tendrá sus motivos”, consideró el ex zaguero central xeneize, en referencia a lo apuntado a mitad de semana por el entrenador “millonario”.



Gallardo cuestionó la inacción de los directivos del fútbol argentino (AFA) y hasta lanzó una crítica al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, advirtiendo su preocupación por el hecho de que los futbolistas “no se pueden entrenar aún” por la pandemia del coronavirus.

El colombiano Bermúdez, de 49 años, intentó marcar la cancha ante la queja interpuesta por el “Muñeco” y dijo: “Primero hay que diagramar los protocolos necesarios. No es volver a entrenar y después hablar”, contestó.



Y enseguida recordó la postura tomada por River, que no jugó su compromiso por la primera fecha de la Copa de la Superliga frente a Atlético Tucumán, cuando todavía no estaba decretada la cuarentena.

“Antes de terminar la Copa de la Superliga fue el técnico (Gallardo) quien dijo que no jugaba”, criticó.



“Estamos todos en la misma actividad. No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la (Primera) C, de la (Primera) D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver a entrenar y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo”, descerrajó el ex jugador campeón de la Copa Intercontinental 2000.



Bermúdez, otrora integrante del período dorado del Boca dirigido por el DT Carlos Bianchi, puntualizó no “tener autorización para hacer pública ninguna posición que sea del club”.



“Extrañamos el fútbol y sentimos su ausencia. Pero hay toda una sociedad que está sufriendo, pasándola mal. Con inteligencia es mucho más fácil que si hacemos las cosas con ímpetu o se toman decisiones arbitrarias”, remarcó en nota brindada a Radio La Red (AM 910).



“Si se dan posibilidades para una empresa con trabajadores que hagan su labor, ¿por qué el fútbol no puede llevar a cabo lo que están haciendo otros países”, se preguntó.



“Serán 40 a 50 personas en las que hay que pensar. Son clubes y entidades que pueden invertir en protocolos de salud”, ejemplificó.

“Después que arranque la pelota, los resultados nos marcarán si se decide seguir o no”, agregó.



Bermúdez también se refirió a la lógica incertidumbre que se vive a nivel continental, con la reanudación de la Copa Libertadores.



“Cada país y cada Gobierno tiene autoridad para vivir la pandemia a su manera. No podemos cargarle a la Conmebol que tome una fecha lógica de regreso”, dijo.



“A uno le llama poderosamente la atención que se tomen decisiones tan distintas, que se jueguen partidos en Sudamérica donde a metros del estadio (Maracaná) hay campamentos donde la gente se está muriendo y se está jugando como si nada”, sentenció en relación a la situación vivida en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro.

“Me asombra que la política esté por encima de la gente, la sociedad, que haya profesionales en Brasil que no quieran jugar al fútbol y que los obliguen”, concluyó.