Lizy Tagliani dio positivo en coronavirus Viernes, 19 de junio de 2020 La conductora confirmó la noticia a través de las redes sociales. Está aislada en su casa y aseguró no presentar ningún síntoma.



La producción de El precio justo quedó en alerta después de que tres productores dieran positivo en coronavirus. Suspendieron las grabaciones y Lizy Tagliani se realizó un hisopado. Esta tarde, la conductora confirmó que está infectada.





"Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios", sostuvo la expeluquera de los famosos en su cuenta de Twitter.



Para llevarles tranquilidad a sus fanáticos, Lizy aclaró que no presentó ningún síntoma y les pidió tiempo para procesar el diagnóstico. "Les pido unos minutos y contesto todo".