La Corte Suprema suspendió la feria de invierno para juzgados del país

Sábado, 20 de junio de 2020

Lo decidió a través de una acordada. Es para todos los tribunales nacionales y federales





La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió este viernes suspender la feria judicial de invierno por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. A través de la acordada 21, el Máximo Tribunal resolvió suspender la feria de julio de forma excepcional para todos los tribunales nacionales y federales del país. “Es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este tiempo”, dice la resolución.



La suspensión se fundamenta “en razón de las extraordinarias circunstancias de salud pública que atraviesa la Nación y sus implicancias en la prestación del servicio esencial de Justicia”, dice la acordada.



A comienzos de este mes, la Corte extendió por séptima vez la feria extraordinaria por el coronavirus hasta el 28 de junio. Y mantuvo el horario de atención al público para los tribunales de feria de lunes a viernes desde las 09:30 a 13:30 horas.



En esa acordada, los ministros le preguntaron a las Cámaras del interior del país que informen la viabilidad de reanudar la actividad judicial. “Requerir a las distintas cámaras federales y tribunales orales federales con asiento en las provincias que en un plazo razonable informen a esta Corte la posibilidad de disponer el levantamiento de la feria respecto de su propio tribunal y de los que se encuentran bajo su superintendencia, ello en función de la situación epidemiológica de la jurisdicción o de las distintas sedes judiciales. En caso de no recibir el informe precedentemente mencionado dentro de un plazo razonable, la Corte por sí misma adoptará las medidas que estime pertinentes teniendo en cuenta factores objetivos como, entre otros, la habilitación del trabajo presencial en las Justicias Provinciales o, también, lo dispuesto por los artículos 3 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional n° 520/2020”, dice el artículo 6.



En la nueva acordada, los jueces destacaron que la Corte Suprema viene disponiendo un “progresivo aumento de la actividad judicial en los tribunales nacional y federales al punto de levantar la feria en las jurisdicciones cuya situación epidemiológica lo permitía”.



Sin embargo, las medidas adoptadas no permitieron que la Justicia funcione “en las condiciones y en los niveles anteriores a la adopción de dichas disposiciones”. De hecho, la acordada de hoy afirma que desde el comienzo de la emergencia sanitaria el servicio de Justicia “solo se limitó a la atención de situaciones graves y urgentes” por lo que el final de la feria extraordinaria podría genera un “alto requerimiento del servicio de justicia”.



La feria fue dispuesta por primera vez el 20 de marzo tras el anuncio de las medidas de restricción de movimiento que dispuso el presidente Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus, luego de decretar la emergencia sanitaria nacional por la pandemia mundial.



En ese momento, el máximo tribunal dispuso que solo se resuelvan temas urgentes que no admitan demoras, como la situación de las personas detenidas, limitó la circulación de personas en los edificios judiciales, dispuso que en las dependencias atienda el personal estrictamente necesario y ordenó que el trabajo se realice de manera remota por medios digitales.