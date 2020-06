Una ministra del Gobierno de la Ciudad dio positivo de coronavirus

Viernes, 19 de junio de 2020

Se trata de Clara Muzzio, quien se encuentra a cargo de la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana. Además, se contagiaron una funcionaria del área de Cultura y su esposo, un dirigente cercano a María Eugenia Vidal





Los casos de infectados dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comienzan a aumentar. En las últimas horas se conoció que otra funcionaria de la administración de Horacio Rodríguez Larreta también se contagió de COVID-19: se trata de Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana porteña.



“Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense”, escribió Muzzio en su cuenta oficial de Twitter.



Según explicaron fuentes cercanas a la funcionaria, no presenta síntomas y se enteró de que tenía la enfermedad gracias al hisopado general al que se sometieron varios de los integrantes del Gabinete de la Ciudad luego de que se conocieran los primeros casos positivos.



Según pudo saber Infobae, gracias a estas pruebas se conoció que también se contagiaron la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y su esposo Alejandro Damián “Conejo” Gómez, que integró el directorio del Teatro Colón y tiene relación personal con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya que fue su ministro de Gestión Cultural durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Ambos se encuentran en buen estado de salud y están cumpliendo con el aislamiento correspondiente, aunque los dos serían asintomáticos.





Esta noticia se conoció apenas unas horas después de que dieran positivo de COVID-19 Federico Dibenedetto, a cargo de los contenidos de comunicación del Ejecutivo local y uno de los históricos asesores de Rodríguez Larreta, y de Emmanuel Ferrario, que conduce la cartera de Asuntos Estratégicos.





La alerta se encendió esta semana tras la confirmación de que Vidal se había contagiado el virus. Esto generó preocupación en la sede de Uspallata, ya que el viernes pasado la ex mandataria provincial visitó las oficinas del jefe de Gobierno porteño para compartir un almuerzo junto a él y a dos referentes de la oposición, el senador Martín Lousteau y Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados.



Desde el entorno de Lousteau aclararon que estaban sentados a tres metros de distancia en virtud de las recomendaciones sanitarias. “Se mantuvo mucho más que la distancia social”, precisaron. Puntualmente con respecto al referente radical, sostuvieron que “ni siquiera contaba como contacto estrecho”, aunque aclararon que, “por supuesto, si hay recomendación médica de hisopado, lo va a hacer”.



Incluso, el propio Rodríguez Larreta se sometió a un hisopado luego de enterarse sobre la situación de la ex gobernadora bonaerense, pero el resultado del examen dio negativo. No obstante, el mandatario decidió aislarse por precaución y las reuniones de trabajo quedaron ahora en manos de su vice, Diego Santilli.





Según fuentes de la oposición, Vidal también mantuvo una reunión con Federico Salvai. Lo visitó en la casa que el ex funcionario bonaerense comparte con su esposa, la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, por lo que ambos fueron hisopados y los resultados se conocerían próximamente.



Por su parte, el jefe de Gobierno porteño se someterá en la mañana de este viernes a un segundo estudio para terminar de confirmar el primer resultado.



Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas hubo 1.958 nuevos contagios de coronavirus a nivel nacional, de los cuales 692 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y otros 1106 a la Provincia