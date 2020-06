Valdés destacó la fuerte inversión para avanzar en la obra de ampliación de la Ruta Provincial 5

Jueves, 18 de junio de 2020

El mandatario encabezó la apertura de sobres con 5 empresas oferentes en el acto licitatorio. La Provincia destinará casi 660 millones de pesos en una obra vial clave, que abarcará el tramo desde la Rotonda de la Virgen de Itatí hasta Laguna Brava. Apunta a bajar los índices de siniestralidad y alivianar el tránsito, fomentando además el desarrollo de la población local y de zonas aledañas.





El Gobernador Gustavo Valdés presidió esta mañana en el Salón Verde, el acto de apertura de sobres de ofertas de la licitación pública correspondiente a la obra duplicación de calzada y obras complementarias de la Ruta Provincial N° 5 desde la rotonda de la Virgen de Itatí hasta el control caminero de Laguna Brava.



La obra, ejecutada por ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Vialidad Provincial, cuenta con un presupuesto oficial: de $ 659.612.675,72, siendo financiada con fondos del tesoro provincial.



En la oportunidad se presentaron 5 empresas oferentes en el acto licitatorio y tras el análisis respectivo de cada una de las ofertas, el Gobierno Provincial adjudicará a la que resultare más conveniente.



Acompañaron a Valdés en el acto, fiscalizado por el escribano mayor de Gobierno, César Pérez, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, el vocal primero de la Dirección Provincial de Vialidad, Mario Encina Marín, el subsecretario de Coordinación de Entes Descentralizados, Mario Branz, legisladores provinciales y empresarios.



Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés mostró su beneplácito por la cantidad de ofertas presentadas, destacando el acompañamiento del sector privado en pos de la cristalización de la obra, a la que consideró como “fundamental para la ciudad y todos los correntinos, en una zona de mucho tránsito y en la cual nos fijamos como meta bajar la siniestralidad, además de apuntalar el desarrollo de la comunidad”



Valdés comentó que por la Ruta 5 circulan alrededor de 9000 vehículos diarios y que los accidentes ocurren con frecuencia. Es por eso que considera a esta obra como muy importante para “mejorar el acceso a la ciudad y otorgar más infraestructura”.



“Es una inversión muy importante que hará el Gobierno, dará lugar a un desarrollo en toda la zona y tendrá impacto también en Santa Ana, Laguna Brava y San Luis del Palmar. Esto es un compromiso que asumimos en campaña y ahora lo estamos haciendo con fondos propios que son de todos los correntinos”, finalizó expresando.



En detalle



Respecto a las obras, la zona de intervención de los trabajos irán desde la intersección de ruta Nacional Nº 12 con Ruta Provincial Nº 5 (Rotonda de la Virgen de Itatí), hasta el control Caminero de Laguna Brava, ubicado en el cruce de la ruta 5 con la ruta provincial Nº 99 y el acceso a Laguna Brava. El tramo tiene una longitud de 5.864 metros.



Este ensanche de la Ruta 5 beneficiará directamente a vecinos de los barrios Cremonte, San Ignacio, Samela, Lomas, Parque Cadenas, Sapucay, Ponce, Santa Rita y Dos Curvas, y a los numerosos comercios mayoristas y minoristas que funcionan a ambos lados de la arteria que fue absorbida por el crecimiento y la expansión urbanística.



Con esta obra se ampliará la calzada existente a dos manos por carril para vehículos livianos y pesados, más una senda por mano para circulación de ciclomotores y bicicletas. Para marcar los sentidos de circulación se instalarán divisores de hormigón, denominados barreras New Jersey.



Cada carril de cada vía se demarcará con la señalización horizontal al igual que la Bici senda, y contará con dársenas de paradas de ómnibus, cruces peatonales, iluminación led, semaforización y retomes y dársenas de giro. -



Se prevé la construcción de garitas, dársenas de detención de ómnibus y dársenas de espera y giro estando previsto una iluminación central en calzada y en desvíos para retomes.



Asimismo, se construirán nuevas alcantarillas y se prolongarán las existentes para asegurar un adecuado escurrimiento pluvial, estando previsto también la pavimentación de calles laterales que formen los retomes.



Todo el tramo contará con semaforización en intersecciones, señalética horizontal y vertical.



Por otra parte, para llevar adelante estos trabajos se procederá al corrimiento de líneas de media tensión LMT de 33 kVA y 13,2 kVA que transitan por el sector, proveyéndose además de un ducto de telecomunicaciones subterráneo.



Cabe señalar que actualmente se está construyendo la travesía urbana de la Ruta Nacional N°12, la cual agilizará el tránsito en la dirección Norte – Sur de acceso a la Ciudad. Por otro lado, la Ruta Provincial N° 5, que conforma el acceso Este, no posee tratamiento por parte del proyecto de la Autovía; dejando solamente en el empalme con la rotonda de la Virgen de Itatí, dos carriles de circulación, uno por cada mano.



El Proyecto Ejecutivo de la Travesía Urbana para la Obra “Duplicación de Calzada e Intersecciones de la Ruta Provincial Nº 5, tramo Ruta Nacional Nº 12, rotonda de la Virgen de Itatí y acceso a Ruta Provincial Nº 99, Laguna Brava” formará parte de la importante red vial provincial para ingreso y salida de la ciudad de Corrientes.



Comunicará sectores urbanos, suburbanos y rurales; que son utilizados como vías de comunicación por la población que se traslada a su actividad laboral en el centro de la ciudad, como ser los pequeños productores frutihortícolas, avicultores, apicultores, etc; que traen sus productos para la venta en el Mercado Central y en comercios del ramo.



También, utilizan esta vía los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y universitarios. Asimismo, siendo esta zona de la Ciudad propicia para el crecimiento poblacional en la zona Este, que genera un gran aporte de flujo vehicular, utilizando este tramo para sus actividades diarias.



Esta población representa un 9% de la población que directamente utilizan esta vía de comunicación. Además, se adiciona a lo anterior, la actividad comercial de los primeros tres kilómetros y el tránsito inducido que utilizan esta vía de circulación, hacia la ciudad Capital.



Se destaca que, en los últimos diez años, la Ruta Provincia Nº5 ha sufrido la transformación de ser una travesía de entorno suburbano a urbano por causa de la expansión de la ciudad de Corrientes en el sentido Este, tomando características de avenida. -



El objetivo del proyecto es reformular las condiciones actuales del camino existente para mejorar la seguridad peatonal y aumentar la capacidad vehicular, para mitigar los altos índices de siniestralidad.



Declaraciones a la prensa



Tras concretar la apertura de sobre en el Salón Verde, el gobernador Gustavo Valdés respondió a la requisitoria de los medios presentes. Sobre la visita realizada ayer a la localidad de Empedrado, dijo: “Estuvimos con el intendente José Cheme y el comité de campaña analizando la situación sanitaria. También recorrimos las obras que encara la Provincia, como la escuela técnica, la bajada al puerto, el segundo ingreso, el futuro cordón cuneta y los trabajo en el Teatro Dora”.



Y se dio tiempo para comentar que tomó contacto con un emprendedor local que arma bicicletas con cuadros de tacuara, al que se comprometió a ayudar “porque es un producto novedoso”.



Prevención del COVID-19



Respecto a la labor de prevención del Covid-19 en el puente General Belgrano, Valdés expresó que “se está haciendo un trabajo importante de detección”, acompañando también las medidas establecidas por su par chaqueño Jorge Capitanich.



Plasma convaleciente a Formosa



“Hablamos también con el gobernador Gildo Insfrán (Formosa) y los vamos a ayudar enviando plasma convaleciente para el tratamiento de los pacientes”, agregó señalando que Formosa, del mismo modo, puso infraestructura a disposición de los correntinos.



Colaboración con el Paraguay



El gobernador mencionó que hubo charlas con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo para generar un “corredor de repatriados” en el paso Ituzaingó-Ayolas, para que argentinos en el exterior puedan volver por esa vía con todas las medidas sanitarias.



Permisos por el Día del Padre



“Tenemos una lista de solicitantes, otorgada por el SUSTI, donde se controlará la movilidad, siempre entre zonas blancas”, informó el mandatario sobre los permisos que se otorgan para circular en virtud de la celebración de este domingo del Día del Padre.