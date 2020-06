Mariano Martínez se separó de Camila Cavallo Jueves, 18 de junio de 2020 Así lo confirmó su reciente ex, a pesar de haber compartido una historia en el jardín de su casa, en diálogo con Lourdes Sánchez en "Hay que ver"



Así lo confirmó este miércoles Lourdes Sánchez en el ciclo Hay que ver (El Nueve). La versión de ruptura había comenzado a circular horas antes en las redes sociales cuando la periodista Vicky Braier había adelantado la noticia.



La información fue tomando fuerza cuando los seguidores de la ahora ex pareja alertaron que hacía mucho tiempo ambos no compartía imágenes juntos en las redes sociales, situación que se veía a menudo. Justamente, el último posteo del actor y la modelo fue el 14 de abril cuando la joven recibió sus 26 años en medio de la cuarentena.



Lourdes, quien es amiga de Cavallo, dio en el programa de José María Listorti y Denise Dumas más detalles al respecto. “Se están separando Mariano Martínez y Camila Cavallo, dicho por ella. Ella se está por venir a Palermo a vivir. Ellos viven en Nordelta e inclusive hoy subió una historia a Instagram desde la casa, están todavía compartiéndola”, contó la pareja del Chato Prada en el ciclo de LaFlia.



Asimismo, Sánchez precisó que la separación ocurrió “en buenos términos”, aunque Cavallo lamentaba el fin del vínculo por el proyecto de vida que tenía junto al actor. Respecto a la decisión de irse Camila de la casa que comparten en Nordelta, la panelista opinó: “Yo supongo que se va ella porque ahí vive Mariano con los hijos que tuvo con la anterior mujer”.



Mariano también es papá de Olivia y Milo, de su matrimonio anterior con la modelo Juliana Giambroni. El actor había logrado ensamblar la familia y solían pasar juntos muchos fines de semana y vacaciones.



La relación entre Martínez y Cavallo comenzó en agosto del 2016 cuando la joven subió a su cuenta de Instagram un video donde se la veía posando para una campaña. Inmediatamente le llegó un mensaje de Mariano Martínez en el que la invitaba a cenar. Ella tardó en contestarle, pero cuando se vieron fue amor a primera vista y a los dos meses ella quedó embarazada: Alma nació a fines de junio de 2017.



En 2018 se habló sobre la posibilidad de casamiento para el actor y la modelo, pero no se concretó. Y el año pasado también se fantaseó con la posibilidad de la llegada de un nuevo hijo cuando una foto de ella en las redes despertó las sospechas de la llegada de un bebé a sus vidas.