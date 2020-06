Vuelven las restricciones para la circulación en transporte público Jueves, 18 de junio de 2020 El gobierno nacional dispuso que desde el primer minuto del próximo viernes caducarán "todos los permisos de circulación de los trabajadores no esenciales" en el área metropolitana.



El gobierno nacional dispuso que desde el primer minuto del próximo viernes caducarán "todos los permisos de circulación de los trabajadores no esenciales" en el área metropolitana (AMBA) ante el avance del coronavirus y que haya controles más estrictos para verificar el cumplimiento de las medidas.



Las resoluciones fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Telefé y luego oficializadas en un comunicado por la Casa Rosada.



El gobierno destacó las disposiciones cuando está transcurriendo la mitad de la nueva etapa de cuarentena que concluye el 28 de junio.



Los puntos destacados por el gobierno son los siguientes:





- "El viernes a la 0 hora se darán de baja en el AMBA todos los permisos de circulación de los trabajadores no esenciales. Deberán ser renovados en la aplicación Cuidar.



- "Solo podrán utilizar el transporte público de pasajeros en el AMBA los trabajadores esenciales y que cuenten con el permiso QR obtenido en la aplicación Cuidar.



- "Se reforzarán a través del Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas de cada jurisdicción los controles para garantizar que solamente podrán utilizar el transporte público de pasajeros los trabajadores esenciales, sin excepción alguna.



- "Se mantiene el refuerzo de la limpieza y desinfección de las unidades del transporte público de pasajeros automotor y ferroviario y se recuerda a los usuarios que deben respetar el uso de tapabocas y el distanciamiento social".