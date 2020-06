La UEFA confirma que la Liga de Campeones se jugará en Lisboa

Jueves, 18 de junio de 2020

La UEFA confirmó hoy que la Liga de Campeones de Europa se completará a partir de los cuartos de final en Lisboa, Portugal, mientras que la Liga de Europa se mudará a Alemania, todo a partido único y a puertas cerradas.





Así lo votó el Comité Ejecutivo en una reunión por videoconferencia encabezada por el presidente de UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.



La "Champions" se reanudará el 7 y 8 de agosto con los partidos pendientes de octavos de final (Bayern Múnich- Chelsea; Barcelona- Napoli; Manchester City- Real Madrid; y Juventus- Olympique de Lyon) cuyas localías todavía no están confirmadas.



Según adelantaron medios deportivos españoles, la UEFA postergó la decisión de donde se jugarán los partidos pendientes de las vueltas de octavos de final y se tomarán un tiempo para analizar como se desarrolla la pandemia de coronavirus que obligó a suspender y luego a cambiar el formato de la competición.



Ya con los ocho clasificados, los cuartos de final del torneo más importante de Europa se jugarán entre 12 y el 15 de agosto en Lisboa, Portugal.



Serán partidos de eliminación directa ya que al ser en sede neutral, se definió que no habrá partidos de ida y vuelta.



El 18 y el 19 del mismo mes serán las semifinales y la final se fijó para el domingo 23 de agosto.



La Liga de Europa, por su parte, se mudará a Alemania que tendrá a disposición cuatro sedes: Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia.



Los pendientes de los octavos de final se jugarán entre el 7 y el 8 de agosto.



Las series entre Inter- Getafe y Sevilla- Roma que no tuvieron siquiera el duelo de ida se trasladarán directamente a Alemania y se definirán a partido único.



Entre el 10 y el 21 de agosto se completará el torneo con el formato de "Final 8" con cuartos de final, semifinal y final con partidos de eliminación directa.



La UEFA también decidió que Estambul, que era la sede original de la Liga de Campeones de este año, recibirá la final de 2021 y lo mismo sucederá con Gdansk (Polonia) que iba a organizar el último partido de la Liga de Europa.



A su vez, se votó a Budapest como la sede de la Supercopa de Europa.