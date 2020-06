Realizaron más de 400 hisopados a los que ingresan desde Chaco

Jueves, 18 de junio de 2020

En las dos primeras jornadas de aplicación del decreto provincial hubo menos circulación de vehículos y todos los que ingresaron a la ciudad fueron testeados. El resultado está en el mismo día y es comunicado desde Salud Pública.





En los dos primeros días de vigencia del decreto 935/2020 dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Provincia, el Ministerio de Salud de Corrientes llevó adelante más de 400 controles de hisopado a personas en el ingreso a Corrientes desde la Ciudad de Resistencia, Chaco. El director de Seguridad Vial de Corrientes, Hernán Darío García, explicó el procedimiento de la muestra y el tiempo que podrían tardar en dar los resultados.



“Alrededor de 200 hisopados se realizaron el primer día y un número similar el segundo. Una vez tomada la muestra, el equipo de bioquímica lleva la misma para analizar y obtener el resultado. Por ejemplo, algunos de los que esta mañana se realizaron el test, la respuesta la tuvieron por la tarde. El resultado lo envían a su celular o al número de contacto que dieron”, comentó García.



La persona tardaría no más de 10 minutos en realizar esta muestra y continuaría luego su camino. Los resultados no se esperan en el control, sí toman todos los datos para entregar la información obtenida de los test que están, generalmente, en unas ocho horas.



“Se termina el hisopado y continúa su camino. También se hace el control de temperatura -entre otras medidas- que permite saber si esta persona está con síntomas”, dijo García y agregó que “el procedimiento del hisopado dura unos pocos minutos, entre que obtienen sus datos personales y realizan esta muestra, no duran más de cinco minutos”.

A la vez, la demora sí puede encontrarse para realizar este procedimiento. “En algunos casos pueden haber sólo unos dos o tres vehículos esperando y en otras ocasiones unos 20, todo depende de la circulación en el puente”, describió.



La circulación en el puente durante la pandemia fue durante varias semanas entre 3 mil y 4 mil vehículos por día, luego se redujo a 800. Esta semana, ingresarían a la Capital sólo unos 200 vehículos por jornada desde Resistencia.



La disminución del número de ingresos a la Capital correntina podría ser por dos motivos. En principio, por la restricción en el acceso al puente anunciada el 25 de mayo -reforzadas luego sólo a permitir dueños de comercios- y por el decreto que se aplica en la provincia del Chaco desde el martes pasado y hasta mañana. Este último, informa que no hay administración pública y que sólo se mantienen los servicios esenciales.



Cabe recordar que el martes pasado, el gobernador Gustavo Valdés informó que, por decreto N° 935/20, la Provincia estableció la obligatoriedad del hisopado nasofaríngeo para todas las personas que tramiten permisos de circulación, en especial a las que circulen por el puente General Belgrano.



“Se incorporaron al stock de la Provincia los test rápidos, con lo cual los vamos a realizar inmediatamente y en el lugar”, dijo y agregó que “hay personas que se niegan a los hisopados y de ser así no podrán cruzar por el puente”.