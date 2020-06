Esquina no permitirá el ingreso para celebrar el Día del Padre Jueves, 18 de junio de 2020 En el Municipio esquinense, el intendente Hugo Benítez hizo pública la decisión a través de los medios de comunicación. El Jefe comunal fundamentó su decisión en seguir “manteniendo el orden, cuidar a la gente y la salud”, y sostuvo que en una situación “delicada” como lo es la pandemia “que supera a la fecha especial”, no es conveniente crear tanto movimiento ni aglomeración.



El intendente comentó que “en Esquina la gente está muy asustada”, por lo que se tomó la decisión de que “el saludo por el Día del Padre sea virtual”. “Es un día muy importante para todos, pero estamos en el pico más alto y Corrientes no es la excepción”, dijo el jefe comunal.



Además, expuso que se sugirió al Gobierno provincial “que el permiso no sea concedido a los esquineses que vengan y que tomen contacto con los familiares o con nosotros porque es una cuestión de la sociedad en su conjunto y hay apoyo masivo de la ciudadanía”. “Un día que no se pueda venir no está mal porque el día del padre o la madre es todos los días”, recalcó.