Lourdes Sánchez recordó un trauma que vivió a los 7 años

Miércoles, 17 de junio de 2020

La bailarina contó que tras el episodio su mamá la llevó a ver a una monja y que, después de tres encuentros, se curó.



A los 7 años, Lourdes Sánchez vivió un traumático momento que jamás olvidará. Tras el recreo, después de jugar con sus amigas, la bailarina empezó a sentir la mitad de su cuerpo paralizado y segundos después comenzó convulsionar.



En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), dio detalles que sorprendieron. "Venía de hacer unas piruetas porque había empezado acrobacia y le estaba mostrando a mis amigas lo que había aprendido”, recordó. Y siguió: “Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retortijones en los brazos, me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo”.



¿Qué es lo que jamás olvidará? La reacción de las nenas: “No me voy a olvidar de mis amigas mirando, tuve una convulsión”.



A Lourdes le diagnosticaron un aneurisma. Estuvo tres años tomando remedios y viajando desde Corrientes a Buenos Aires cada tres meses, para hacerse ver en el Garraham. Más allá de los cuidados médicos, a la mamá se le ocurrió que viera a una monja.



“Mandan mis estudios a México y, en ese transcurso, llegó una monjita de Portugal. Mi mamá me llevaba... Ella me ponía la mano en la cabeza, me rezaba. Y así fui tres veces. Cuando vuelven mis estudios de México para ver qué se hacía, dicen que no se veía nada", contó. Y decretó: "Por obra de Dios desapareció".



Antes de cerrar, aclaró que nunca más tuvo un problema. "Ni convulsión, ni nada más”, cerró.