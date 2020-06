River espera la apertura del libro de pases para saldar deudas Miércoles, 17 de junio de 2020 El club de Núñez debe cancelar compromisos por 12 millones de dólares que vencen este año. La institución no cuenta con ingresos genuinos debido a la falta de actividad por la pandemia, por lo que deberá echar mano a la venta de algunos de sus futbolistas.





River Plate espera la apertura del libro de pases para vender y saldar compromisos por casi 12 millones de dólares que vencen este año, por cuotas en la compra de jugadores que reforzaron el equipo en las últimas temporadas.



Entre las deudas que debe afrontar el club “millonario” figuran intereses por retrasos en las cuotas del pase de Lucas Pratto en 2017; la refinanciación de la deuda con Belgrano de Córdoba por el pase de Matías Suárez; y el pago final por el chileno Paulo Díaz.



Ante la paralización del fútbol en el marco de la pandemia de coronavirus, River debe vender porque tiene en estos momentos menos ingresos genuinos.



En el club de Núñez entienden que hoy está planteada una problemática ajena a la economía del club, en el marco de la pandemia por la covid-19, y que generó que la deuda en pesos tenga un crecimiento altísimo que provocó retrasos, reclamos y un gran inconveniente financiero para comprar dólares y pagarle -en especial- a los clubes del exterior.



Si bien las deudas con Godoy Cruz por Fabricio Angileri (de 1.486.000 dólares) y con Belgrano por el “Oreja” Suárez (670 mil dólares), son negociadas por estos días, la situación no es fácil de resolver para la dirigencia “millonaria”.



Las deudas que River tiene pendientes de pago son: 3 millones de euros al Karpaty Lviv de Ucrania por el volante colombiano Jorge Carrascal; 455 mil euros al San Pablo por Pratto; 1 millón de dólares por Nicolás De La Cruz a Liverpool de Uruguay; 1,3 millón de euros por Juan Fernando Quintero a Porto de Portugal; y 2 millones de dólares por Paulo Díaz Al-Ahli de Arabia.



La falta de recaudación local que genera el fútbol argentino cuando está activo, en especial por la venta de plateas, palcos, abonos y publicidad estática, afectó fuerte a River, ya que esos rubros conforman casi el 70% de sus ingresos.

Por esta razón, el club tiene una imperiosa necesidad de que la apertura del mercado de pases lleve alivio a sus arcas para poder enfrentar esos compromisos. Y en especial para poder mantener el plantel y no desarmar la estructura del equipo.

Sin embargo la venta de jugadores al exterior pone de manifiesto otro inconveniente que hace temer que la solución acabe siendo un beneficio, y es el modo en que los clubes deben liquidar las divisas del exterior en el mercado local.

“Las diferencias que hay en las cotizaciones y la obligación de pasar los dólares a pesos en el mercado oficial cuando se cierra una operación es un problema que tenemos en la Argentina”, dijo el mánager del club, Enzo Francescoli, al analizar el asunto.

“Nosotros no estamos urgidos por vender jugadores este semestre y vamos a evaluar cómo se mueve el mercado de pases, porque este tema de la liquidación de los dólares en el mercado local genera un pérdida”, agregó el mánager de River hace dos semanas en declaraciones al canal TyC Sport.

Lo cierto es que mientras no se reanude la actividad, la única manera de recaudar son las ventas en un mercado con valores muy por debajo de las cláusulas de salida de 20 millones de dólares que tienen jugadores como Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta.