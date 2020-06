Ex intendentes dijeron que ejecutaron las obras y rindieron los fondos ante Nación Miércoles, 17 de junio de 2020 En el TOP de Mercedes se reanudó ayer la audiencia que se extendió por más de seis horas. Corona y Lesieux, aseveraron que el dinero fue usado para el destino estipulado en los convenios. El próximo martes podrían declarar los otros tres imputados y también testigos.



En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, ayer se reanudó el juicio contra ex funcionarios municipales de Perugorría por presuntas anomalías en la administración de unos $56 millones que Nación envió para ejecutar obras en la localidad. Los ex intendentes Angelina Lesieux y Jorge Corona expusieron sus argumentos de por qué consideran que no cometieron peculado ni fueron los organizadores de una asociación ilícita por la que hasta ahora están imputados como supuestas partícipes otras tres personas que fueron parte de sus respectivas gestiones comunales. Esta tercera audiencia que se extendió por más de seis horas, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9.



En las dos primeras jornadas del proceso -miércoles 9 y jueves 10- se leyó el extenso requerimiento de elevación a juicio. Mientras que ayer, aproximadamente a las 11 comenzó la tercera audiencia en la que declararon tanto Lesieux como Corona.



“Por más de tres horas y media, ella expuso en forma detallada sobre cada una de las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal realizó en su contra. Especificó que los fondos enviados por Nación fueron utilizados en las obras proyectadas, todas están: las casas, el mercado, la remodelación y equipamiento del centro comunitario, el polideportivo, etc.”, expresó el defensor de Lesieux, Marcelo Hanson. Tras lo cual agregó que “se ejecutaron los trabajos y se realizaron las rendiciones. Por eso, Nación continuó enviando los recursos.



Inclusive dos partidas llegaron ya durante la gestión que se inició en diciembre del 2017 y en la que Ivan Kerr fue secretario de Vivienda”.

En este sentido, en la primera parte de su declaración, Lesieux cuestionó las acusaciones planteando que “se intenta judicializar cuestiones políticas y administrativas”. Y sobre eso, señaló que “en requerimiento se mezclaron ingresos provenientes de distintos organismos”, tales como “el Ministerio del Interior (ATN), Desarrollo Social, Agricultura y lo que en su momento fue el Ministerio de Planificación”.



Luego, la ex jefa comunal se refirió a la imputación de asociación ilícita. En este punto, aclaró -entre otras cuestiones- que la ex tesorera municipal (Patricia Vera) nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias en las que se depositaban los fondos nacionales ya que su tarea se circunscribía a los fondos correspondientes a las respectivas coparticipaciones o de ingresos genuinos. A su vez, también desligó de responsabilidades a quien fue auditor municipal, Ernesto Moray Mussio. “Se lo acusa de aprobar balances cuando todos sabemos que esa no es su función sino la del legislativo”, aseveró.



En otro tramo de su declaración, Lesieux aseveró que tampoco ocultó información y citó que en el 2016, en dos oportunidades, concurrió al Concejo. Y que allí, en compañía de su asesora legal, además de dar las explicaciones solicitadas por los ediles, expresó que estaban a su disposición las documentaciones referidas a los proyectos solventados por Nación.



Después, manifestó que llamó su atención que la causa se inició con base en una denuncia anónima de cinco líneas que fue enviada a la Oficina Anticorrupción a cargo -en aquel entonces- de Laura Alonso y que desde ahí fue derivada a la Justicia en Curuzú Cuatiá.



Asimismo, cuestionó la sobreexposición mediática del tema y que funcionarios nacionales recorrieron las obras en la localidad junto con dirigentes de otros partidos sin que antes, durante o después se comunicaran con el Ejecutivo municipal, es decir, con ella.



Autonomía

Luego de que Lesieux concluyó su declaración, también lo hizo el ex jefe comunal Jorge Corona.



“Con sólidos argumentos y pruebas que presentó ante el Tribunal, declaró y ejerció así su derecho a defensa con respecto a los siete hechos que le imputa el Ministerio Público Fiscal”, contó José Gelmi, quien es el abogado a cargo de la defensa de quien fue titular del Ejecutivo Municipal de Perugorría. En este contexto, detalló que “cuatro de ellos quedan totalmente desestimados porque no hay ningún elemento probatorio por los cuales se pueda demostrar que esos programas hayan sido ejecutados durante la Intendencia de Corona”. Es que “si bien él fue el impulsor de uno de los proyectos, los fondos fueron enviados por Nación durante la gestión de Lesieux”, acotó.



Pero además, sostuvo Gelmi que “con respecto a los otros programas que se le imputan, quedó demostrado y aclarado en la exposición de Corona que los fondos eran de Nación y el Municipio era sólo un órgano ejecutor. Y por eso, las rendiciones fueron realizadas ante los organismos nacionales. Esos balances fueron aprobados y prueba de ello es que año tras año el Gobierno fue habilitando nuevos programas”.



“No es verdad que esas rendiciones se tengan que hacer en el Concejo. Eso no está establecido ni en la Carta Orgánica ni en la Constitución Provincia”, afirmó el abogado defensor del ex intendente. Al mismo tiempo remarcó que el ex intendente respondió cada una de las requisitorias realizadas ayer.



Al igual que Lesieux, Corona declaró por más de tres horas. Luego, el TOP resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9.